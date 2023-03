Henry Martín fue castigado por su festejo ante las Chivas de Guadalajara 

Siguen saliendo consecuencias del último Clásico Nacional de la Liga MX. Las Águilas del América fueron superiores en el Estadio Akrom a las Chivas de Guadalajara. Con un marcador de 2-4, los azulcremas se llevaron los tres puntos. Pero la gran polémica se desató con el festejo de Henry Martín en su gol, una acción que fue castigada.

El goleador de las Águilas del América imitó una celebración del mismísimo Cuauhtémoc Blanco en 1999 ante Atlético Celaya. Henry Martín posó sobre el césped y justo frente a la arquería del Rebaño Sagrado levantó la pierna para simular a un perro orinando. El atacante mexicano recibió tarjeta amarilla, pero esta no sería su única sanción.

“Esta Comisión ha decidido sancionar económicamente al jugador Henry Josué Martín Mex, toda vez que transgredió el artículo 71, inciso b) del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, el cual prohíbe realizar conductas que vayan en detrimento del Fair Play, del deporte, del juego limpio y del futbol federado en general“, informó la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol.

🚨Último Momento🚨

Es oficial la comisión disciplinaria a multado a Henry Martín por el festejo.



Es lamentable que exista sanción cuando en ningún momento fue burla, si no un homenaje a Cuauhtémoc. Están diversificando el contexto. La @LigaBBVAMX es una basura pic.twitter.com/CSl1eVZOD4 — Profe Cejudo🍥 (@CejudoProfe) March 22, 2023

¿Qué dijo Henry Martín luego de su celebración?

Sin duda alguna, el festejo de Henry Martín fue una de las imágenes del Clásico Nacional. Sin embargo, a través de las redes sociales no fue bien recibida su celebración. Esto hizo que el atacante mexicano hablara al respecto y se disculpara con los aficionados ofendidos.

“Me dejé llevar por la euforia y celebre el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención”, manifestó el futbolista. Me deje llevar por la euforia y celebre el gol como mi ídolo Cuauhtémoc, una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos, no fue la intención.



Águilas seguimos por el camino para conquistar la 14⭐️. Orgulloso de este equipo! 🦅



¡VAMOS AMÉRICA! 💣💪🏼 pic.twitter.com/u0mjRltHTw— HENRY MARTIN (@HenryMartinM) March 19, 2023

El apoyo de Cuauhtémoc Blanco

El autor de esta curiosa celebración también participó de esta polémica. Cuauhtémoc Blanco fue cuestionado sobre este festejo de Henry Martín. El histórico goleador mexicano respaldó al atacante de las Águilas del América en medio de toda la polémica generada post partido.

“Sigue festejando como tú quieras. Yo te voy a defender. Yo cuando lo hice los chavitos lo hacían y me daba risa. Al igual que Henry recibí muchas críticas y ya no lo volví a hacer. Si le nació, qué puedes hacer, hay que seguirlo apoyando“, indicó. GOL! GOOOOOOL GOL!



🤯



HENRY MARTIN just said ‘GIMME THE SCORING CROWN!’ OH MAN, and the Celebration? 🤣🤣🤣 WOW !!!!!!



TODO lo del CUAU!



AMERICA leads 4-0 pic.twitter.com/zF51sdEcmB— 𝘙𝘢𝘪𝘥𝘦𝘳 𝘓𝘪𝘴𝘢⁷ (we beat Chivas!) 🧚🏻‍♀️ (@raidurr_leesuh) March 19, 2023

Sigue leyendo:

· “Sigue festejando, no tengas miedo”: Cuauhtémoc Blanco y el mensaje a Henry Martín en Club América

· Henry Martín detalló su acercamiento con Chivas de Guadalajara y lo calificó como un error

· Alexis Vega y sus exigentes condiciones para jugar con las Águilas del América