Henry Martín detalló su acercamiento con Chivas de Guadalajara y lo calificó como un error

Solo faltan pocas horas para que se dispute el Clásico Nacional entre Chivas de Guadalajara y las Águilas del América. El máximo exponente en ataque del conjunto azulcrema es Henry Martin, goleador de la Liga MX que pudo haber afrontado este partido desde la perspectiva contraria, es decir, con la camiseta del Rebaño Sagrado.

Actualmente Henry Martín es el goleador de la Liga MX con 10 tantos. Pero algunos meses atrás, el atacante mexicano no era considerado un delantero habitual en el once titular de Fernando Ortíz. La falta de oportunidades hizo que el delantero fuese tentado por Chivas de Guadalajara.

“No, no, yo creo que no. Eso fue un desliz que iba a tener por el momento que estaba viviendo, pero recapacité a tiempo, creo que fue la mejor decisión y a partir de ahí fui levantando (…) Chivas se acerca y me oferta. Lo estaba pensando. Al final, hablando con la directiva, con mi representante y con mi familia, creo que la mejor decisión fue quedarme“, reveló Martín.

Henry Martín: “ ir a Chivas hubiera sido un desliz pero recapacité a tiempo” pic.twitter.com/bx0tfCIk3P — Julio ‘Profe’ Ibañez (@julioiba) March 17, 2023

¿Por qué Henry Martín no llegó a Chivas de Guadalajara?

Ricardo Peláez, exdirectivo del Rebaño Sagrado, informó que por distintos desacuerdos económicos Henry Martín no pudo llegar a las Chivas de Gudalajara. Pero el atacante mexicano reveló que él sólo hizo funciones de espectador en toda la negociación. Martín habría hablado con la directiva del Club América, pero no avanzaron los acuerdos.

“Cómo cambia la cosa. Yo no pedí nada. Ellos me contactaron, ellos me ofrecieron y yo sólo escuché. Yo platiqué con la directiva y al final no se dieron las cosas. Para mí fue la mejor decisión no haber huido de lo que estaba viviendo en América, a pesar de tener en contra a la afición, a pesar de tener en contra las actuaciones dentro de la cancha, los abucheos, cómo me sentía dentro y fuera de la cancha”, explicó.

