Halle Berry responde a las críticas por posar sin nada de ropa a los 56 años

Halle Berry ha demostrado que a sus 56 años es una mujer que se siente muy conforme con su cuerpo y así lo hace notar en sus redes sociales, en donde con frecuencia publica fotos en bikini o sin nada de ropa.

En una de sus más recientes publicaciones, la actriz posó totalmente desnuda mientras se tomaba una copa de vino en un balcón y escribió: “Hago lo que me da la gana. Feliz sábado”.

Esta publicación de la ganadora del Oscar fue halagada por mucho de sus seguidores, pero también fue el punto de crítica para muchos otros. Por ejemplo, un usuario criticó esta publicación en Twitter: “Imagínese tener 50 años y seguir publicando desnudos para llamar la atención en la menopausia cuando debería estar relajándose con los nietos. Envejecer con dignidad ya no es lo que era”.

Este contundente mensaje no pasó desapercibido para la también productora estadounidense, que le respondió: “¿Sabían que el corazón de un camarón se encuentra en su cabeza?”. Pero al poco tiempo, Berry borró el mensaje.

No es la primera vez que la actriz publica un desnudo, en otras publicaciones se le ha visto luciendo sexy en el baño frente al espejo empañado.

Para sus mayores haters no es el desnudo el problema en sí, sino la edad de Berry, algo que ella misma ha defendido durante muchos años, alegando que su seguridad y su autoestima se va ganando con el tiempo.

“Cuanto más viejas somos, más cómodas nos sentimos”, declaró hace unos meses a AARP defendiendo así su postura.

“Siempre he sabido que la belleza es más profunda que el cuerpo con el que caminas. Me niego a ser alguien que solo intenta aferrarse a su cara joven y no abraza lo más importante de ser bella: cómo vives tu vida”, dijo.

