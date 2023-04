Muerte de Julián Figueroa: Elenco de ‘Mi camino es amarte’ despide al cantante y actor

El mundo del entretenimiento se ha visto paralizado con la muerte de Julián Figueroa, y es que el músico comenzaba a diversificarse en otros proyectos, como lo es la actuación, pues en la telenovela “Mi camino es amarte”, Julián demostró que tenía talento de sobra.

En noviembre del año pasado, el hijo de Mariel Guardia y Joan Sebastian, anunció que formaría parte del elenco de esta telenovela, siendo en ese momento la producción más reciente de Nicando Díaz. Esta trata la vida de una familia de una familia dedicada a los tractocamiones, y Julián le dio vida al personaje de Leonardo Santos, quien pese a tener una relación muy estrecha con su familia, es el único que no está interesado en continuar el negocio familiar y quiere dedicarse a la música y al canto.

“Soy el más chico de los hermanos Santos. Mi santa madre murió cuando yo era bien chiquillo, pero mi padre y mis hermanos están junto a mí siempre. Aunque mi familia es de traileros yo quiero ser un cantante de esos bien famosotes, na’ más que a mi papá pues no le cuadra la idea, yo sé que algún día lo conseguiré. Hay una muchacha bien chula quien se convertirá en mi inspiración pa’ escribir mis canciones”, dijo declaró Julián, cuando se estaba promocionando la telenovela.

Tras enterarse de la lamentable partida del joven músico, quienes fueron sus compañeros en el rodaje de dicha telenovela realizaron emotivos mensajes para despedir y honrar a Julián.

La actriz Ximena Herrera fue una de las primeras en pronunciarse y publicó una historia en Instagram donde expresa su sentido pésame a Maribel Guardia y le mandó un abrazo “con todo su corazón”.

Cortesía: Instagram @ximenaherrera7

Mientras, Monika Sánchez, quien hizo el papel de madre de Julián en la telenovela, compartió un video inédito durante las grabaciones. “¡Así te recordaremos siempre!! ¡Alegre, divertido, talentoso, un gran compañero y un gran ser humano! Descansa en paz querido Julián”, escribió.

Sergio Reynoso, quien hizo de padre del personaje de Julián, también publicó una foto de este proyecto y escribió: “Un honor compartir tu talento ! Sigue volando alto y nunca dejes de brillar!”. View this post on Instagram A post shared by Sergio Reynoso (@sergioreynosom)

