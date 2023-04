Trump no piensa abandonar la carrera presidencial si es declarado culpable

El expresidente Donald Trump no piensa abandonar la carrera presidencial de 2024 en caso de llegar a ser condenado por falsificar registros comerciales para encubrir el pago de $130,000 dólares que hizo a la modelo porno Stormy Daniels para mantenerla callada sobre su “affaire” antes de las elecciones de 2016.

En entrevista con Tucker Carlson, el exmandatario aseguró que nada lo hará renunciar a su sueño de conseguir un segundo mandato como comandante en jefe.

“No, nunca me retiraría, no es lo mío. No lo haría”, respondió Trump a Carlson sobre si un problema legal lo haría abandonar la carrera presidencial.

En caso de que Trump llegue a ser declarado culpable podría liderar el país porque la Constitución no impide a nadie continuar con su candidatura a la reelección.

“Si resulta que está en prisión en el momento de las próximas elecciones presidenciales, el hecho de que esté en prisión no impedirá que se postule”, dijo Michael Gerhardt, profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte a The Post.

Mientras que Derek Muller, profesor de derecho en la Universidad de Iowa, ha revelado a CBS News que “está bastante aceptado que la lista de calificaciones en la Constitución es exclusiva, es decir, el Congreso o los estados no pueden agregar calificaciones a las enumerada a la constitución. Es algo que realmente no afecta su capacidad para postularse como candidato, aparecer en la boleta electoral o incluso ganar las elecciones”.

La semana pasada Trump fue acusado de 34 cargos por delitos graves por un presunto esquema de daños hacer pagos y evitar así ocultar información que manchara su buen nombre en 2016; el exmandatario se declaró inocente de todos los cargos.

