Thalía da a conocer el trailer de su serie de Paramount+ “Mixtape: El soundtrack de mi vida”

Thalía tiene un nuevo proyecto, pero no se trata de un álbum de temas inéditos o una telenovela, sino su propia serie titulada “Thalía’s mixtape: El soundtrack de mi vida”, en la que hablará de los discos y las canciones que se convirtieron en sus favoritos desde que era una adolescente.

En la serie -que se centrará en la década de los 80, cuando Thalía comenzó su carrera musical- la cantante mexicana entrevistará a varios artistas, entre ellos David Summers (del grupo Hombres G) y Charli Alberti (ex de Soda Stereo), tal y como lo dio a conocer en el trailer promocional, que acaba de estrenarse en las redes sociales.

“Thalía’s mixtape: El soundtrack de mi vida” estará disponible en Paramount+ a partir del 3 de mayo; en una de sus recientes publicaciones de Instagram Thalía incluyó fotografías con las siluetas de muchos de los invitados que tendrá en los capítulos de la serie, y preguntó a sus fans: “¡¿Adivinas quiénes me acompañan en esta aventura de #Mixtape?! 😝Los leo!!!!” 🤘🏻🎸🖤 View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

