Carlos Adyan sorprende a fans tras anunciar cambio en su vida : “Hay que buscar nuevos horizontes”

El periodista boricua Carlos Adyan, a quien vemos todas las tardes en el programa ‘En Casa con Telemundo’, se sinceró ante sus seguidores después de que se percataran que se había mudado de casa por tercera vez en muy poco tiempo.

El presentador, quien se vio envuelto en la polémica hace unas semanas por unos comentarios que hizo sobre Dania Méndez de ‘La Casa de los Famosos’, decidió responder a las inquietudes de sus fans por medio de una dinámica realizada en Instagram Stories.

En ella confesó que decidió dejar la casa que aún posee y mudarse a un apartamento, un tipo de vivienda que es totalmente nueva para él, pues él solo ha vivido en casas en todo este tiempo.

“Yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer muchos, particularmente los que me siguen desde hace años. Y es que en dos años me he mudado 3 veces, esta va a ser la tercera casa donde voy a vivir. Siempre he vivido en casa, esta va a ser la primera vez en apartamento”, comentó el presentador.

A continuación detalló que no se deshará de su antigua residencia, sino que simplemente le pondrá el letrero de ‘Se renta’ para sacar algo dinero de ahí y no desprenderse de uno de sus bienes más preciados.

“Es simplemente cuestión de cambios. La casa va a seguir siendo mía, la voy a rentar, pero hay que buscar nuevos horizontes, y si la vida te presenta la oportunidad, hay que tomarla. De eso se trata, de invertir, de aprovechar cada oportunidad, y en eso estamos”, apuntó.

Carlos Adyan se encuentra actualmente en la etapa de decoración y remodelación de su nuevo hogar, por lo que no sería de extrañar que en un futuro le muestre a sus fieles fans el resultado final.

Carlos Adyan se vuelve a mudar de casa (Carlos Adyan/Instagram)

Sigue leyendo:

Así es la mansión en Madrid que Cristiano Ronaldo puso en alquiler por $11,000 dólares al mes

Viuda de Julián Figueroa revela si se mudará de la casa de Maribel Guardia tras muerte del cantante

Conoce la increíble casa estilo vaquero del actor mexicano Jorge Rivero en Hollywood Hills

Luis Miguel está tan enamorado de Paloma Cuevas que ya se mudó a millonaria mansión en España