Chiquibaby y su acalorada reacción ante la salida de Adamari López de Telemundo

La inesperada salida de Adamari López de la empresa Telemundo no solo conmocionó al público, también a varias personalidades del medio artístico que compartieron pantalla junto a ella. Tal fue el caso de la conductora Chiquibaby, quien no dudó en pronunciarse al respecto y enviar un mensaje a la puertorriqueña. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue durante la más reciente transmisión de su show de radio que la ex colaboradora de ‘Hoy Día’ se dijo sorprendida ante la noticia. “Esta historia es una historia que no me gustaría dar, pero es la historia del momento en el mundo de la farándula (…) Yo estoy en shock“, expresó la famosa.

Sin embargo la cosa no quedó allí, pues Chiquibaby no dudó en mostrar su descontento ante la situación y su apoyo a Adamari López.

“Yo no me esperaba esta situación de mi querida Adamari porque ella todavía estaba en una ventana para poder negociar su contrato. Su contrato no se vencía todavía y yo veía que si era la única que habían dejado en Hoy Día era porque se iba a quedar”, precisó.

Aunado a esto, la famosa fue contundente al señalar que “las malas decisiones que se están haciendo en el show de la mañana” no son proporcionales al éxito que la presentadora trajo consigo durante los 10 años que colaboró en el proyecto.

Cabe recalcar que para Chiquibaby esta noticia resulta familia, pues no podemos olvidar que hace un año fue despedida de la compañía estadounidense por un presunto tema presupuestal que ella desmentiría en su programa de radio.

“Hay gente que gana mucho más que yo y se quedó, entonces no creo que haya sido eso”, expresó al respecto en noviembre del 2022, esto sin mencionar los nombres de sus excolegas que aún forman parte de la empresa.

