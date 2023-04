Adamari López después de la salida de Telemundo: “Estoy Tranquila”

A tan solo unos días de su salida de Telemundo, Adamari López rompe el silencio y nos dice, ‘Estoy Tranquila’… Aunque no se veía venir la noticia que le darían el jueves pasado al finalizar ‘Hoy Día’, la actriz y presentadora así se siente.

“Estoy Tranquila, asimilándolo, segura que todo será para bien”, nos dijo Adamari en exclusiva, mientras disfrutaba en un viaje con el amor de su vida, Alaïa, con quien juntas, otros colegas e incluso muchos de los ejecutivos que hoy son sus ex jefes, fueron a la boda de Alix Aspe en México.

También a la llegada del aeropuerto de la capital de dicho país, fue abordada por algunos miembros de la prensa a quienes no solo les dijo también que estaba tranquila, sino que ante la pregunta de si le gustaría volver a trabajar en México, Adamari no dudó en decir que le encantaría y que toda puerta que se abra ella estará ahí para entrar.

¿Por qué estar tranquila si se quedó sin trabajo después de estar 11 años al frente de las mañanas de Telemundo? Por varias razones, algunas de ellas son que ha pasado por situaciones mucho más fuertes en la vida y ha salido victoriosa, como su cáncer, la neumonía, varios embarazos perdidos, dos separaciones y el fallecimiento de ambos padres.

También tiene mucho por lo que agradecer, tener salud, encontrarse en su mejor estado físico a los casi 52 años, tener a su hija Alaïa junto a ella feliz, sana, haber tenido una muy buena entrada económica que le permitió ahorrar e invertir. Seguir monetizando en redes, aún tiene contrato con Telemundo hasta junio que la compañía le debe cumplir, y posiblemente, sobre todo después del mensaje que le vimos dar de despedida, negocie un buen paquete de dinero antes irse.

Y como si esto no fuera poco, ya TelevisaUnivision se habría comunicado con personas de su equipo para dejarles saber que estarían interesados en hablar con ella para ofrecerle hacer varias cosas, entre ellas ficción.

Justamente la ficción es una deuda pendiente que Adamari tiene con su carrera, pues ella es actriz y durante estos 11 años solo tuvo un par de participaciones pequeñas en telenovelas de Telemundo, pero le tocó rechazar ofertas para hacer series, y películas porque la cadena no le habría dado permiso en ese momento.

Por lo tanto, la tranquilidad de Adamari se debe a que, si bien no le daría felicidad haber salido de ‘Hoy Día’, y menos de esta manera, sin esperárselo, el futuro promete y mucho para cuando termine su contrato.

Recordemos que, el jueves pasado en primicia exclusiva, te contamos que, aunque su contrato vencía el último día de junio, y aún tenía la esperanza de que la llamaran para renovarlo, Adamari fue llamada al finalizar el show y después de haberle hecho grabar un video anunciando feliz que desde el lunes estarían 4 horas, que ya se terminaba su ciclo con ellos.

Recursos humanos le comunicó que desde ese jueves ya no volvería a salir en pantalla, ni tampoco pertenecía ya a Telemundo… Como también te contamos, que ante nuestra pregunta la cadena nos envió una reacción en donde aseguraron que fue una decisión de ‘mutuo acuerdo’.

¿Qué fue lo que nos dijeron?

“Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari Lopez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos“.

¿Realmente fue de mutuo acuerdo? No, y sí... Te podemos decir, de manera extraoficial, que a Adamari la sorprendió su despido, en verdad no se lo esperaba y menos cuando tenía esperanza de renovar su contrato. ¿Por qué decimos que ‘sí’? Porque en esa reunión donde le comunicaron que quedaba fuera, le habrían propuesto a López una salida ‘diplomática’, en ‘buenos términos’, por lo que de ‘mutuo acuerdo’ es que habrían decidido qué decían, lo que ella dijo en su despedida.

¿Por qué Adamari habría aceptado el ‘trato’? Por una simple y clara razón, y que tiene que ver con lo que ha sucedido a lo largo de su extensa carrera, no cerrarse la puerta en ningún lado y retirarse siempre con profesionalismo y en paz, aunque en este caso no haya sido su decisión abandonar el show y al público que lo acompañó durante estos 11 años.

¿Qué fue lo que dijo en la despedida grabada?

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo…

De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer…

Agradezco, infinitamente, a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional, y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos 10 años, con quien pude compartir y aprender durante tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo.

Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí. Gracias, los quiero mucho“.

