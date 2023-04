Adamari López: Así se despidió de ‘Hoy Día’

Con el estudio a media luz, tratando de contener el llanto, la tristeza en su rostro y leyendo el teleprompter lo que previamente se había pactado que diría, Así se despidió Adamari López de ‘Hoy Día’, en un video que grabó ayer, horas después de que la sorprendieran con la noticia de que ya no pertenecía a Telemundo.

“Hay una ausencia, no está nuestra querida, nuestra querida Adamari López, Ada… Más adelante, ella nos lo explicará”… Así comenzaron no solo el show, sino cada hora de ‘Hoy Día’ este viernes creando expectativa y generando el suspenso de lo que claramente era su exclusiva: el despido de su presentadora que estuvo al frente de las mañanas durante 11 años.

Mientras, Penélope Menchaca, Chiky Bombom, Daniel Arenas y el invitado Juan Rivera, eran espectadores de como en cada hora Frederik Oldenburg anunciaba que Adamari hablaría sobre ‘su ausencia’.

Fue hasta el final del show, como se suele hacer cuando tienes una ‘gran exclusiva’ para mantener al público expectante, con un previo homenaje de su paso por las mañanas, en donde comenzaron con la sorpresa que le dieron sus ya fallecidos padres presentándose en el programa el día del debut, pusieron al aire un video grabado unas horas después de haber recibido la noticia de que se adelantaban dos meses al vencimiento de su contrato para sacarla, las palabras de despedida del talento que durante mucho tiempo se la conoció como la que ‘daba rating’ donde la ponían.

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré cada mañana en la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo…

De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en los últimos 10 años, más sin embargo, no todo lo que hemos vivido en esta jornada termina, la misma me ha permitido ser parte de sus vidas, de informarles, compartirles diferentes acontecimientos de mi vida, tales como la llegada de mi adorada princesa Alaïa, quienes ustedes y yo hemos visto crecer…

Agradezco, infinitamente, a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional, y a esos grandes compañeros que he tenido durante estos últimos 10 años, con quien pude compartir y aprender durante tantos años, a todos los llevaré siempre conmigo.

Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energía para entretenerles, trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí. Gracias, los quiero mucho”.

Cuando volvieron al estudio, sin una gota de llanto, Frederik, Penélope, Daniel, Nicole Suárez, dieron unas palabras de agradecimiento y despedida, llamando la atención que la única que no dijo nada, fue la que suele ser la que más habla: Chiki Bombom.

Ayer te contamos en primicia exclusiva, que aunque su contrato vencía el último día de junio, y aún tenía la esperanza de que la llamaran para renovarlo, Adamari fue llamada al finalizar el show y después de haberle hecho grabar un video anunciando feliz que desde el lunes estarían 4 horas, que ya se terminaba su ciclo con ellos.

Recursos humanos le comunicó que desde ese jueves ya no volvería a salir en pantalla, ni tampoco pertenecía ya a Telemundo… Como también te contamos, que ante nuestra pregunta la cadena nos envió una reacción en donde aseguraron que fue una decisión de ‘mutuo acuerdo’.

¿Qué fue lo que nos dijeron?

“Luego de 11 años con Telemundo, Telemundo y Adamari Lopez decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy Día. Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los Hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía. Adamari es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto. Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos“.

¿Realmente fue de mutuo acuerdo? No, y sí... Te podemos decir, de manera extraoficial, que a Adamari la sorprendió su despido, en verdad no se lo esperaba y menos cuando tenía esperanza de renovar su contrato. ¿Por qué decimos que ‘sí’? Porque en esa reunión donde le comunicaron que quedaba fuera, le habrían propuesto a López una salida ‘diplomática’, en ‘buenos términos’, por lo que de ‘mutuo acuerdo’ es que habrían decidido qué decían, lo que ella dijo en su despedida.

¿Por qué Adamari habría aceptado el ‘trato’? Por una simple y clara razón, y que tiene que ver con lo que ha sucedido a lo largo de su extensa carrera, no cerrarse la puerta en ningún lado y retirarse siempre con profesionalismo y en paz, aunque en este caso no haya sido su decisión abandonar el show y al público que lo acompañó durante estos 12 años.

MIRA AQUÍ CÓMO SE DESPIDIÓ ADAMARI:

