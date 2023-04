Marlene Favela reaccionó a sus escenas subidas de tono en ‘El Amor Invencible’

Marlene Favela no deja de cosechar éxitos profesionales, y uno de sus más recientes logros es el personaje al que ha dado vida en el melodrama ‘El Amor Invencible’, Columba Villareal. Por esta razón, la famosa decidió recurrir a sus redes sociales para agradecer el cariño con el que el público ha recibido su trabajo.

Con un emotivo mensaje, la actriz mexicana aprovechó para mostrar su agradecimiento al productor Juan Osorio por haberla hecho parte del elenco constituido por famosos como Angelique Boyer, Danilo Carrera y Daniel Elbittar.

Dichas palabras vinieron acompañadas por un breve video que muestra el detrás de cámaras de una escena dentro de la telenovela; esta deja ver a una Marlene Favela metida en su papel y enfundada en un diminuto bikini mientras se dirige a una piscina.

“#COLUMBAVILLAREAL un personaje fuera de serie! Gracias @juanosorio.oficial por darme esta oportunidad de darle vida a la mujer más malvada que jamás conocí ❤️“, escribió la mexicana para acompañar el audiovisual.

El público no tardó en responder de forma favorable y llenar de piropos a la actriz no solo por su despampanante silueta, sino por su labor como “villana de telenovela”.

“Te admiro como has actuado en este personaje”, “Es que de villana la sacas del estadio, te vimos tanto tiempo sufrir en papeles protagónicos que te quedaban geniales pero me encanta verte de villana” y “Marlene querida; que sepan todos que te he disfrutado enormemente. Gracias por la confianza, la complicidad y los apapaches para no soltar”, son algunos de los mensajes que se ven en la red.

