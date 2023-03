En traje de baño Marlene Favela presume sus curvas mientras descansa en un camastro

Marlene Favela ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al publicar una foto que la muestra descansando en un camastro y luciendo espectacular en un traje de baño de tres colores; ella complementó la imagen con el mensaje: “En el mar la vida es más…”

A sus 45 años la bella actriz mexicana tiene una figura escultural, y tomándose un descanso de las grabaciones de la telenovela “El amor invencible” (en la que interpreta a la malvada “Columba”) viajó a la playa junto con pequeña hija Bella para recibir la primavera; ambas posaron en un puente colgante. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

De regreso al trabajo Marlene se dejó ver cerca de los foros donde se graba el melodrama, usando un ajustado vestido de color nude que complementó con botas rojas. Junto a la imagen que compartió ella escribió el texto: “La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando somos felices con lo que tenemos 💫🤎”. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

