Con faja y en leggings Marlene Favela presume su escultural figura al bajar unas escaleras

A Marlene Favela le encanta modelar ropa, y por ello compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece usando un ajustado conjunto deportivo al que le añadió una faja de color negro. Tras cerrar un locker se muestra muy sexy bajando unas escaleras, demostrando que a sus 45 años mantiene una figura espectacular.

La bella actriz mexicana posó como toda una modelo en muchas fotografías que la muestran luciendo elegantes outfits, como un track suit que combinó con botines o largos vestidos de lana que remarcan su cintura. No podía faltar uno de sus mensajes positivos, que en esta ocasión fue: “La felicidad no llega cuando conseguimos lo que deseamos, sino cuando somos felices con lo que tenemos 💫🤎”.

El 20 de febrero se estrenará en México la telenovela “El amor invencible”, en la que Marlene interpreta uno de los personajes principales. Ella compartió en Instagram una foto en la que aparece caracterizada como “Columba Villarreal” y por la que recibió comentarios de artistas como Sebastián Rulli, Cecilia Galliano, Gabriela Platas y Angelique Boyer. View this post on Instagram A post shared by Marlene Favela (@marlenefavela)

