Nietos de Muhammad Ali rechazan la posibilidad de pelear con Jake Paul

El YouTuber estadounidense Jake Paul ya conoce a su próximo contricante, Nate Diaz; sin embargo sigue buscando nuevas oportunidades en los cuadriláteros y es por ello que llegó a nombrar a los nietos de la leyenda del boxeo Muhammad Ali. Sin embargo, Nico y Biaggio se negaron y al parecer no les interesa esta posibilidad.

Nico Ali que tiene una marca de ocho combates invictos, aseguró sobre esta posibilidad que desea hacer una carrera en el boxeo por el mismo y que lo que más anhela es mantener el legado de su abuelo, razón que un combate contra Jake Paul no le parece tan atractivo o conveniente para su carrera.

Por su parte Biaggio respaldó a su hermano y aseguró no tener interés de enfrentarse a Jake, aclarando también que no hay nada personal contra el YouTuber: “Nico pelea en 162 libras y yo en 155; no tengo ningún problema con Jake, pero debería pelear con alguien de su tamaño. Estamos en categorías diferentes”.

Nico Ali Walsh and Biaggio Ali Walsh were asked about Jake Paul’s comments made during the broadcast about fighting the both of them. The Ali Walsh brothers ain’t about foolishness. #2023PFL2 pic.twitter.com/SVZY5ZJ1Db— The Sportsnista (@TheSportsnista) April 8, 2023

A nivel de promoción es bastante lo que Jake Paul ha hecho por el boxeo, sin embargo hay muchos que dudan sobre su capacidad como boxeador, pese a tener un registro de seis victorias con tan solo una derrota. Su próximo rival será Nate Diaz en un enfrentamiento confirmado por DAZN y que está pautado para el 5 de agosto a ocho asaltos. August 5th we commemorate the funeral for Nathaniel Diaz as we send him in casket back to Dana.



Refreshments will be provided at the service. Black Tie Attire.



Watch #PaulDiaz live on @DAZNBoxing PPV globally.



Follow @MostVpromotions for the latest updates. pic.twitter.com/1DRfFzoayp— Jake Paul (@jakepaul) April 12, 2023

