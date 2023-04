Teoría revela todo lo que los humanos necesitan para vivir en el espacio y luce muy complicado

La conquista de otros planetas es una de los principales deseos de parte importante de la humanidad, pero una nueva teoría resalta que alcanzar ese objetivo podría ser realmente difícil.

Científicos se preguntaron: ¿Pueden los seres humanos soportar una vida prolongada en el espacio profundo? La respuesta fue un tibio tal vez, según una nueva teoría que describe la complejidad de mantener la gravedad y el oxígeno, obtener agua, desarrollar la agricultura y manejar los residuos lejos de la Tierra.

La teoría referida es la que investigadores de la Universidad de Cornell desarrollaron tras examinar las necesidades físicas a largo plazo de los seres humanos que viven lejos de la Tierra.

Denominada teoría Pancosmorio -palabra acuñada para significar “límite de todo el mundo”- fue descrita en “Pancosmorio (World Limit) Theory of the Sustainability of Human Migration and Settlement in Space”, publicada en en Frontiers in Astronomy and Space Sciences.

Los desarrolladores de esta teoría, que son padre e hija, Lee Irons, director ejecutivo del Instituto Norfolk, un grupo que pretende resolver problemas de resistencia humana en la Tierra y en el espacio, y Morgan Irons, estudiante de doctorado, destaca que antes de gastar millones de dólares en misiones para colonizar otros planetas es necesario saber los elementos indispensables para que los humanos puedan vivir por periodos largos fuera de la Tierra.

“Para que los seres humanos se mantengan a sí mismos y a toda su tecnología, infraestructura y sociedad en el espacio, necesitan un ecosistema natural autorrestaurable similar al de la Tierra que los respalde”, afirma la coautora Morgan Irons. “Sin este tipo de sistemas, la misión fracasa”, agrega.

Gravedad, oxígeno y energía son indispensables

La primera clave es la gravedad, que la vida terrestre necesita para funcionar correctamente, dijo el coautor Lee Irons. “La gravedad induce un gradiente en la presión de los fluidos dentro del cuerpo del ser vivo al que están sintonizadas las funciones autonómicas de la forma de vida”, dijo.

Morgan Irons afirmó que no sería sensato gastar miles de millones de dólares en establecer un asentamiento espacial para luego verlo fracasar, porque incluso con todos los demás sistemas en funcionamiento, se necesita gravedad.

El oxígeno es otro factor clave. El ecosistema de la Tierra genera oxígeno para los seres humanos y otras formas de vida. Si un sistema primario tecnológicamente avanzado y otro de reserva fallaran a la hora de suministrar oxígeno a la base lunar, por ejemplo, significaría la perdición instantánea para los astronautas. “Existe una reserva por doquier en la naturaleza de la Tierra”, dijo Lee Irons. “Piense en los cientos de miles de especies de plantas que generan oxígeno. Ése es el tipo de sistema de reserva que necesitamos replicar para ser verdaderamente sostenibles.”

Semejante sistema ecológico de un puesto avanzado necesitaría una enorme cantidad de energía procedente del Sol. Los planetas y lunas más distantes del sol en nuestro propio sistema solar obtienen cantidades decrecientes de energía, agregaron los investigadores.

