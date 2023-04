Horóscopo de hoy de Nana Calistar 15 de abril de 2023

ARIES 15 DE ABRIL

Es momento de cambiar todas esas actitudes que te han venido dañando en estos últimos meses, ya es mitad de mes y hay meta y sueños que no has logrado concretar. No te dejes llevar por chismes dentro de la familia los cuales van a estar a la orden del día. Hay una persona de tu pasado que ha estado pensando mucho en ti y que en cualquier momento se va a manifestar. Has estado muy pensativo o pensativa, deja atrás los problemas y deja de preocuparte por cuestiones que tienen solución, disfruta tu vida y vive el momento como si fuera el ultimo de tu vida. Ten cuidado con caídas o golpes los cuales estarán a la orden del día. Hay oportunidades buenas en la cuestión laborales solo no cuentes a nadie tus metas y tus proyectos porque hay personas que te tienen mucha envidia y que buscarán la manera de tumbarte cada uno de tus proyectos y planes. Una amistad tuya sufrirá de una decepción amorosa en próximos días y te contará todo el chisme, debes permanecer neutral y no dar una opinión y menos si conoces o eres amiguis de ambas partes.

TAURO 15 DE ABRIL

Debes aprender a quererte lo suficiente al punto de no permitir que nadie te baje al suelo o te haga sentir mal, el amor propio debe de ser tu prioridad o la parte más importante en tu vida. Vienen cambios en los cuales te darás cuenta de las intenciones que tienen una persona sobre ti, te vas a decepcionar mucho de esa persona pues la tenías puesta en un pedestal. Date la oportunidad de hacer cambios en tu trabajo los cuales vayan dirigidos a mejorar tus ingresos y acomodar tus horarios para que tengas más tiempo para disfrutar con tu familia o con tus seres queridos. Vienen días en los cuales te sentirás un tanto decepcionado o decepcionada hasta de ti misma, enfócate en tus sueños y metas y en lo que deseas lograr sin importar lo que el mundo diga o piense. Hay días de cambios en tu estado de ánimo bastante buenos que debes de aprovechar. No te lamentes porque lo que no has podido lograr, tiempo al tiempo que las cosas comenzarán a fluir. En cuestiones de salud todo va a ir mejorando poco a poco en caso de estar pasando por un proceso difícil o alguien de tu familia, toma siempre tus precauciones. Podrías sentir necesidad de buscar a alguien de tu pasado pues has estado extrañando mucho a esa persona.

GÉMINIS 15 DE ABRIL

No es momento de regresar al pasado y menos si es para volver a tropezar con la misma piedra. Cuida mucho tus palabras pues sin darte cuenta podrías hacer comentarios fuera de lugar y lastimar a personas que son muy importantes para ti. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Hay días en los cuales te has sentido algo deprimido o deprimida al pensar en el futuro y en el pasado, hay situaciones que te preocupan desde hace tiempo y no has logrado solventar ponte a trabajar en lo que sea que sea para que comiences a salir a flote, recuerda que el futuro es incierto y el pasado ya fue. Vienen días de muchos cambios, cuida tu estado de ánimo y no te deprimas por cuestiones que tienen solución. Vas andar algo pensativo o pensativa en estos días, tienes planes de nuevos proyectos los cuales van a funcionar bastante bien solo es cuestión que te apliques en llevarlos a cabo. No es momento de mendigar amor ni cariño ni atención por nadie, es momento de darte tu lugar y de no aceptar migajas. Ten cuidado con relaciones amorosas en caso de estar en una pues las cosas podrían salirse de control al recordar situaciones del pasado. Si estas soltero o soltera prepárate porque viene una nueva racha en la cual podrías conocer a tu próxima pareja en turno.

CÁNCER 15 DE ABRIL

Date la oportunidad de darle vuelo a esos pensamientos y de comenzar a materializar lo que deseas, vida solo una así que aprovéchala. Es momento de pensar en ir quitando a todas esas personas conflictivas de tu vida porque solo te ponen de malas, hay días en que ni tu te aguantas con ese carácter que tienes y terminan pagando justos por pecadores. Vienen oportunidades de crecimiento en el área de los dineros que deberás de aprovechar de la mejor manera, no gastes dinero que no tienes en cosas que no necesitas, hay que hacer una planeación de gastos para saber administrarte y así el día de mañana no te estes tronando los dedos. Ten mucho cuidado con aparentar algo que no eres para agradar a las personas, quien te quiera deberá de aceptarte tal cual eres y quien no que le vaya bonito, ya no estar para esos trotes que lejos de ayudarte solo te restan. Mucha suerte en juegos de azar así que aprovéchala para irte al casino o a la lotería para distraerte. Si tienes una relación esta entrará en un ambiente bastante bueno llena de cambios en la cual el factor más importante será la economía. No te dejes llevar por chismes de vecindad de personas que no han construido nada en su vida y que solo se la pasan ladrando cosas de ti o de tu familia. Recibirás mensaje de una persona que no esperaba y comenzarás a ver la vida de manera distinta. Infidelidad en la relación de una amistad cercana quedará al descubierto.

LEO 15 DE ABRIL

Vienen días en los cuales te sentirás un poco más cansado o cansada de lo habitual y eso se debe a energía negativa que has venido cargando por parte de personas que te rodean y que de alguna manera no quieren verte bien, límpiate con 3 limones durante 3 días seguidos y date un baño de yerbas aromáticas eso te ayudará en gran medida a despojarte de todo eso. Debes de tratar de mentalizarte lo que quieres lograr en lo que resta en este mes de abril y sobre todo en lo que resta del año, te propusiste muchas metas las cuales aun no has cumplido y muchas de ellas aun no comienzas a trabar en ellas, no pierdas tu tiempo y aplícate. Vienen amores prohibidos en próximas fechas, podrías terminar enredándote con personas que lejos de sumarte solo te restan, no te metas en relaciones de tres y porque eso a la larga se volverá karmatico y te afectará demasiado. Hay momentos del día en los cuales no te sientes con la capacidad de lograr lo que deseas y eso se debe a cuestiones de depresiones que vienes cargando desde hace algún tiempo. Amor con amor se paga, si tienes pareja y ves que esa persona se esfuerza por verte bien trata de devolverle lo mismo en la misma medida o de lo contrario terminará cansándose. Hay un viaje que se comenzará a planear en próximas fechas y te la pasarás de la mejor manera, disfrútalo al máximo.

VIRGO 15 DE ABRIL

Es momento en que comiences a dejar de creer en quien solo te ha traído problemas y muchas mortificaciones, ya no es momento de que regreses al pasado y volver a superar lo que te ha costado tanto. No metas las manos al fuego por nadie y menos si ya sabes como son, deslíndate de cualquier responsabilidad que no te corresponda y deja que cada persona se chupe el dedo y se haga responsable de sus acciones, vienen días de mucha reflexión y de comenzar a trabajar en eso que has querido desde hace tiempo pero que por mil razones no se ha podido llevar a cabo. Si no tienes una relación en estos momentos quizás sea lo mejor pues no es momento para una, es momento para pensar un poco más en ti y darte cuenta que no necesitas de nada ni de nadie para estar bien y para ser feliz. No permitas que celos y desconfianza arruinen lo que tanto te ha costado construí, en el amor hay días en los cuales no te encuentras o no te hayas y no sabes que camino elegir, date la oportunidad de poner en pausa asuntos del corazón y trabajar en lo que en realidad te deja alguna ganancia. Se vienen días cargados de mucha energía positiva que deberás de utilizar para enfocarte correctamente en ese negocio o viaje que has traído en mente. Cuidado con amistades que no han sido del todo leales pues pudieran aprovecharse de tu buena voluntad.

LIBRA 15 DE ABRIL

Has tenido todo para ser feliz pero no lo has sabido aprovechar y ese ha sido tu más grande error, deja de pensar en cuestiones que nada que ver o en cuestiones que puedes resolver pero no lo haces por flojera. Amor del pasado retorna en cualquier momento, pero te meterá en grabes problemas así que mejor maneja ese asunto de pincitas y procura no involucrarte demasiado en esas cuestiones. Hay días en los cuales tendrás muchas ganas de emprender un proyecto o negocio que has traído en mente desde hace tiempo, hazlo, te va ir muy bien solo es cuestión de que te apliques. No permitas que comentarios de otras personas arruinen tus días o te hagan bajar al suelo y caer. No te dejes llevar por chismes de vecindad los cuales estarán a la orden del día, hay amistades que no te quieren ver bien y que buscaran la manera de perjudicarte de alguna manera. Tu buen corazón podría meterte en problemas, no confié tanto en quien en días te muestra una cara y en otros simplemente te da la espalda y se aleja, debes alejarte de esas personas porque muchas de ellas solo te buscan por interés. Días de mucha luz, debes aprender a dejar en el pasado todos esos recuerdos que lastiman y solo te hacen daño. Este mes de abril trata de enfocarte un poco más en tus sueños y metas y ver más por eso que te llena el alma y el corazón en todos los aspectos.

ESCORPION 15 DE ABRIL

Es momento de cuidar mucho tu autoestima, no dejarte llevar por chismes de vecindad y que no te afecte o altere lo que la gente piense de ti. Poco a poco comenzarás a ver la luz en la parte económica si habías estado pasando por problemas en los dineros. Es momento que cierres cualquier circulo que tengas abierto, has pasado por situaciones bien difíciles, pero has sabido salir adelante, ya no des pie a comentarios tontos y mejor busca la manera de cambiar cada error o actitud que te hacia ser como los demás. Hay amistades que no te ven con buenos ojos y que podrían meterte en chismes o problemas al andar hablando cosas de ti. Perdona, pero no olvides pues solo así evitarás que te vuelvan a ver la cara. Tu carácter es demasiado explosivo y por esa razón muchas ocasiones explotas sin darte cuenta que puedes dañar y lastimar a quienes son en realidad importantes para ti. Aprende a cuidarte más en todos los aspectos en este caso más en la salud pues podrían comenzar a presentar ciertos problemas que te van aquejar o poner muy de malas. Vida solo una así que aprende a disfrutar todo lo que la vida te pone en frente. Si sientes necesidad de volver al pasado que sea solo para cerrar esos ciclos que siguen abiertos y que no has podido ni querido sanar.

SAGITARIO 15 DE ABRIL

No es momento de mendigar amor a nadie, date tu lugar y aprende a no necesitar de nadie para ser feliz. Es momento que creas y confíes en tu capacidad de lograr cuanto te propongas, has a un lado todos esos chismes de vecindad que no te conducen a nada y ve por todo eso que en realidad amas y quieres y te gusta. Es momento de que cuides más tus gastos y no compres cosas que no necesitas en tu vida porque el mes que entra vas andar con la madre en rastra. Cuidado con amores de una noche los cuales estarán presentes y podríamos terminar involucrando el corazón con personas que no tienen nada bueno que ofrecerte. Grandes amores aparecerán y con ellos la oportunidad de dar un giro de 190° a tus sueños y metas. Un cambio laboral que haz estado esperando se va dar de la mejor forma y manera y deberás de aprovechar esa suerte para tu beneficio. Es momento que comiences a planear ese viaje que tanto has querido y deseado sino lo realizas para este año será muy complicado que lo hagas más adelante. Tienes la esperanza de ver el retorno de alguien del pasado, ya libérate de eso quien quiera estar contigo te lo va demostrar con hecho y no solo con palabras. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes no tienen nada bueno que ofrecerte solo dolores de cabeza. Amistad se separa de su pareja y posiblemente sea por cuestiones de infidelidad.

CAPRICORNIO 15 DE ABRIL

Cuidado con un cambio radical que puede suceder en tu vida y que lejos de ayudarte te va venir a mover los tiempos en cuestiones laborales y proyectos. Es momento que te desentumas y te pongas ya las pilas de una buena vez, se te da el estarte quejando por todo, pero es de okis porque aun con eso no logras hacer nada para mejorar o conseguir lo que se te de tu gana. Cuídate de accidentes al salir a la calle porque van a estar a la orden del día, no te dejes manipular por personas que son de tu familia y que buscan la manera de sacar algo de provecho de ti. Vienen días en los cuales ciertas noticiaste van a caer como balde de agua fría y no sabrás cómo reaccionar ante tal situación. Lleva la fiesta en paz con quien ni la debes ni la temes, algunos momentos de tu vida sueles ser demasiado agresivo o cambiante de carácter y esa bipolaridad solo jala cuestiones negativas que a la larga dañan y afectan tu entorno. Deja que el mundo ruede, que nadie te quite tu paz interior, disfruta todo lo que tienes a tu paso y no pierdas el tiempo en tristezas que realmente no te dejan nada de provecho. Aprende a decir que no y a no estar siempre para todos, bastante tienes con tus problemas. Vienen días muy fuertes en los cuales tu vida podría dar un giro inesperado, es momento de hacerlo para renovarte y atraer nuevas metas y sueños para ti y los tuyos.

ACUARIO 15 DE ABRIL

No te dejes llevar por chismes y menos si suceden en la familia solo te van a poner de malas y sacar de tus casillas. Amistades podrían ponerte en mal con sus comentarios, andarán ladrando mucho de ti y podrían ocasionarte graves problemas. La salud debe de ser importante a partir de este fin de semana, tienes que cuidarte un poco más y mejorar aspectos que tengan que ver con tu alimentación. No permitas que nadie te quite el sueño, debes de ir tras cada una de tus metas poco a poco y sin tener que estar dando explicaciones de más que no te conducirán a ningún sitio. Cuídate de amores de una noche los cuales estarán muy presentes en estos tiempos y podrían afectarte demasiado. Si sientes ganas de caer hazlo, pero vuélvete a levantar con más fuerzas, tu fuerza esté en tu familia y en cada sueño o meta que emprendas. Ten calma y no te desesperes, sueles ponerte de malas sino vez resultados pronto y por esa cuestión muchas veces no logras consolidar tus metas y tus sueños. Vienen días en los cuales podrías pensar mucho en una perosna de tu pasado. Deja que cada persona se haga responsable de sus actos y tú de los tuyos. Momento familiar en estos días bastante agradable, te sentirás como pez en el agua y podrás expresarte de la mejor gana. No te dejes llevar por chismes en lo laboral. Te vienen eventos muy buenos sobre todo salidas de fiesta con amistades, la pasarás a toda margara, disfruta cada día como si fuera el último y no te quejes tanto por cuestiones que tienen solución.

PISCIS 15 DE ABRIL

No te dejes llevar por la ira pues andarás de un carácter insoportable al enterarte de algo que no te va a agradar en nada. Déjate llevar por el poder de tus decisiones, que nadie influya en ellas, es momento que cada situación que vives aporte un poco para tu futuro, sino aprendes a valorar quién eres y lo que tienes jamás en la vida lograrás crecer como ser humano. Ten mucho cuidado con lo que piensas y sobre todo con lo que dices pues sin darte cuenta dañarás a personas que son muy importantes y significan muchísimo para ti. Ya no trates de cambiar por alguien que no vale la pena. Es momento de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Días en los cuales reflexionarás y comenzarás a buscar la manera de verte y sentirte bien. Podrías sufrir algo de estrés debido a cuestiones que te han traído mortificado o mortificada. Hay una amistad tuya que te tiene mucha envida y podría meterte en serios problemas. Podrías sufrir las consecuencias de tus actos pasados más pronto de lo que te imaginas así que ponte trucha. No te dejes manipular por personas que solo buscan sacar información de tu parte, debes ser más discreto en cuanto a tus cuestiones personales o de lo contrario cometerás grandes errores. Muchas probabilidades que te den para los chicles este fin de semana aprovechan el momento y disfrútalo.