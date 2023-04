Vanessa Hudgens paró el tráfico de Nueva York en un modelito con transparencias

Con una sonrisa en el rostro y un atuendo de infarto, la actriz Vanessa Hudgens fue captada por las calles de Nueva York mientras se robaba las miradas del público. ¡Aquí te contamos cómo reaccionaron los internautas!

A través de plataformas como Twitter e Instagram se difundieron diversas fotografías protagonizadas por la estrella de “High School Musical” mientras abandonaba el Greenwich Hotel en la Ciudad de Nueva York.

Durante el breve trayecto de las instalaciones hasta su auto, Vanessa Hudgens llamó la atención con su estilo inigualable. Y es que la famosa portó un vestido transparente negro muy revelador adornado con flores blancas debajo de una chaqueta de cuero negra.

Vanessa Hudgens paseándose por las calles de Nueva York | Foto: The Grosby Group

El costoso modelito evidenció sus curvas y demostró por qué es considerada una de las famosas más estilosas, así como el referente de moda de muchas jóvenes alrededor del mundo.

Sin embargo, esta no es la primera vez durante las últimas semanas que el nombre de Vanessa Hudgens encabeza los titulares, aunque no necesariamente por algo positivo. De hecho, fue debido al incómodo momento que vivió junto a su ex pareja, Austin Butler, durante la gala de los Premios Oscar 2023.

En el clip que se viralizó se aprecia al protagonista de la película “Elvis” junto a Sharon Stone mientras espera un auto al término de la fiesta organizada por Vanity Fair. Por su parte, Hudgens ve a Butler y de inmediato mira su teléfono celular, caminando enfrente de él aparentando indiferencia mientras que Austin lanza un beso a sus fans.

