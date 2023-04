Cómo ocultar tus publicaciones de Snapchat de usuarios en específico

Snapchat es una de las redes sociales más populares entre los jóvenes, y una de sus características más distintivas es que permite a los usuarios publicar contenido efímero que desaparece después de ser visto. Sin embargo, otra función interesante que ofrece Snapchat es la capacidad de evitar que otros usuarios vean el contenido que publican en la plataforma.

Esta función se llama “Privacidad de la historia” y se activa fácilmente en la configuración de privacidad de la cuenta de Snapchat. Cuando se activa esta función, las historias que se publican en la plataforma solo son visibles para aquellos usuarios que el propietario de la cuenta ha permitido verlas. Los usuarios que no están en la lista de permitidos no pueden ver el contenido de la historia.

Para activar la función de privacidad de la historia en Snapchat debes seguir los siguientes pasos:

1. Accede a la configuración de tu cuenta de Snapchat.

2. Selecciona la opción “Mis amigos” y luego “Personalizar”.

3. Selecciona quiénes tienen permiso para ver tus historias y quiénes no.

4. También puedes ocultar la historia de la sección “Nuevos amigos” en la pantalla principal.

Privacidad

Esta función de privacidad en Snapchat es especialmente importante para aquellos usuarios que desean compartir contenido solo con amigos cercanos y familiares, y no con todo el mundo en la plataforma. También es una forma de garantizar que el contenido que se publica en Snapchat no se comparte con personas no deseadas.

En general, Snapchat es una plataforma de redes sociales interesante y única que ofrece a los usuarios la posibilidad de controlar quién ve su contenido. La función de privacidad de la historia es solo una de las muchas opciones que los usuarios tienen para personalizar su experiencia en la plataforma y asegurarse de que su contenido se comparta solo con aquellos a quienes desean compartirlo.

Otras funciones

Además de la función de privacidad de la historia, Snapchat ofrece a los usuarios otras opciones de privacidad para controlar su experiencia en la plataforma. Algunas de estas funciones incluyen:

1. Configuración de la cuenta privada: Los usuarios pueden configurar sus cuentas para que solo las personas que ellos han agregado como amigos puedan enviarles snaps y ver su contenido.

2. Eliminación automática de mensajes: Los usuarios pueden configurar sus conversaciones de chat para que los mensajes se eliminen automáticamente después de un período de tiempo determinado.

3. Modo Fantasma: Con el modo Fantasma activado, los usuarios pueden navegar por Snapchat sin que otros usuarios vean su actividad en línea.

4. Verificación de inicio de sesión: Los usuarios pueden activar la verificación de inicio de sesión para recibir una notificación cada vez que alguien intente iniciar sesión en su cuenta desde un dispositivo nuevo o no reconocido.

Estas opciones de privacidad adicionales ayudan a los usuarios a sentirse más seguros y controlar quiénes pueden ver su contenido en Snapchat.

Sigue leyendo:

– Snapchat Plus supera las expectativas con cifra récord de usuarios

– La red social Snapchat despedirá al 20% de su plantilla: por qué

– Snapchat presentó su propio chatbot con ChatGPT