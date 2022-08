Snapchat Plus supera las expectativas con cifra récord de usuarios

Snapchat anunció que su nuevo servicio premium, llamado Snapchat Plus, ha tenido un mejor lanzamiento del esperado. La empresa indicó que durante las primeras seis semanas desde que fue lanzada la nueva versión de la app, más de 1 millón de usuarios han pagado para formar parte del servicio.

La suscripción a la versión paga de Snapchat permite poder disfrutar de un acceso anticipado a nuevas funciones de esta red social, como por ejemplo cambiar el ícono de la aplicación y poder conocer quienes vieron el contenido que publicó el usuario en su cuenta. Todo esto es posible a cambio de un pago mensual de $3.99 dólares, lo que también da acceso a la versión de escritorio de la aplicación la cual únicamente está disponible para usuarios de Snapchat Plus.

Entre las nuevas funciones a las que tienen acceso estos usuarios premium se encuentran también las denominadas respuestas prioritarias. De esta manera si un usuario de Snapchat Plus responde a una publicación, su comentario aparecerá resaltado por encima de los usuarios que utilizan la versión gratuita de la app.

La idea de Snapchat de lanzar al mercado una versión paga de su aplicación tiene como objetivo que la compañía pueda contar con nuevas fuentes de ingreso que permitan a la compañía poder sobrellevar la caída de sus ingresos por concepto de publicidad.

Luego de los cambios en las políticas de privacidad que implementó Apple, las finanzas de la aplicación quedaron severamente golpeadas, lo que los obligó a analizar de qué manera podían recuperar al menos parte de sus finanzas.

Fue así como dieron con la idea de cobrar una cuota mensual a los usuarios a cambio de ofrecerles beneficios únicos que los ubiquen por encima del resto de usuarios en la plataforma.

Y es que pese a la buena acogida que ha tenido Snapchat Plus, existen rumores de que la empresa no ha logrado aún salir de sus problemas financieros, lo que la ha obligado a ralentizar su ritmo de crecimiento y a evaluar la posibilidad de despedir empleados. No obstante si se mantiene la tendencia de crecimiento de su aplicación premium es probable que puedan llegar a superar este momento de forma relativamente fácil.

