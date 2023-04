Descubre si en tu habitación hay una cámara oculta con esta función de tu teléfono

La problemática de las cámaras ocultas en las habitaciones de hoteles es una realidad que se ha venido presentando en los últimos años. Se trata de un tema muy preocupante que afecta la privacidad y seguridad de los huéspedes. La instalación de cámaras ocultas en las habitaciones de hoteles es un delito que vulnera la intimidad de las personas y que puede generar graves consecuencias para los establecimientos que lo permiten.

Por suerte, existen alternativas para detectar este tipo de cámaras ocultas, una de ellas es a través del teléfono celular. Esto se debe a que las cámaras de vigilancia suelen contar con visión nocturna, lo que significa que emiten un tipo de luz infrarroja que no es visible al ojo humano, pero que puede ser detectada mediante el sensor ToF de la cámara del teléfono.

Para detectar la presencia de una cámara oculta en una habitación de hotel, el proceso es relativamente sencillo. A continuación, se describe el proceso paso a paso:

1. Enciende la linterna de tu teléfono celular y coloca la cámara trasera del teléfono cerca de cualquier posible cámara oculta en la habitación, como la lámpara, el televisor o los enchufes.

2. Observa con atención el reflejo que emite la lente de la posible cámara oculta en la pantalla del teléfono. Si hay una cámara oculta, verás un punto rojo o verde en la pantalla del teléfono, que indicará la presencia de una cámara con visión nocturna.

3. Realiza una búsqueda visual en la habitación, buscando cualquier objeto que pudiera ocultar una cámara oculta.

4. Si has encontrado un punto rojo o verde en la pantalla, sigue la dirección de la cámara y determina su ubicación. Si no puedes encontrar la cámara, llama a la recepción del hotel y solicita su ayuda.

Es importante mencionar que, aunque esta técnica puede ser útil para detectar cámaras ocultas con visión nocturna, no es infalible y no detectará cámaras ocultas que no cuenten con esta funcionalidad. Por eso, siempre es importante seguir las precauciones adecuadas al hospedarse en un hotel, como revisar la habitación en busca de posibles cámaras ocultas, utilizar una tapa para la cámara de tu dispositivo electrónico, entre otras.

