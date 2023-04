La carta de tarot para la semana del 17 al 23 de abril 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Sota de Copas

1. Sota de Copas: Puedes estar pasando por un momento de gran sensibilidad, pero esta sensibilidad te traerá grandes posibilidades de creación, las musas se apoderan de ti y harás cosas maravillosas con las manos, con tus pensamientos, con tus emociones, puedes plasmarlas tan ágilmente que puedes conquistar cualquier cuestión a partir de esta nueva y refrescante iluminación. Manejarás los cambios que se te presenten esta semana muy inteligentemente, sí claro, pones el corazón por delante, pero estas pasando por un momento de equilibrio perfecto en el corazón que no habrá duda de que esta vez el tiene la razón en guiarte para tomar cualquier decisión. Esta semana tendrás nuevas propuestas profesionales, pero no dudaras de seguir siendo fiel al lugar en donde ahora te encuentras por fin cómodo, cómoda. Tu salud emocional y física están en perfecta armonía, así que no dudes de seguir haciendo lo correcto para que esto siga siendo así por un largo periodo.

2. Tres de Bastos

2. Tres de Bastos: Todo lo planeado con antelación se desarrolla en estos días, tienes el impulso necesario para ver como crecen tus proyectos, como se acomodan en su sitio, esos planes por fin toman buen rumbo y van con gran seguridad y protección. La libertad con la que te desenvuelves estos días es asombrosa, te hacia tanta falta recuperar la seguridad en ti mismo, en ti misma, para poder moverte sin obstáculos hacia todos tus planes y sueños. Así que no pierdas de vista tus objetivos, si es necesario moverte de lugar para alcanzarlos no lo dudes y ve, estas en el camino correcto. En el amor todo marcha en calma, la relación es buena y estable, están en la posibilidad de hacer nuevos planes, de proyectar un futuro juntos. La economía mejora de a poco, todo se mueve, lento pero seguro, así que se paciente que el dinero llegará. Gozas de una excelente salud, lo que te permite seguir sin obstáculos hasta lograr los planes que tengas para esta jornada.

3. La Templanza

3. La Templanza: Gran control de ti, de cada uno de tus actos y pensamientos, tu equilibrio esta semana llega a un punto de grandes dimensiones, esto te abre la perspectiva a otros escenarios, te das cuenta de que el mundo es demasiado grande para vivir la vida en un solo lugar, te darán ganas de empezar a recorrer otros lugares, otras opciones. Está bien querer comerte al mundo, pero todo con moderación. Tu tenacidad es infranqueable, utilízala bien, se astuto con jefes, ellos se darán cuenta de cuanto haces para alcanzar las metas y el premio a esa constancia puede presentarse esta semana. En el amor sentirás ganas de no separarte más de tu pareja, es momento de hacer grandes planes.