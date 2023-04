Trevor Bauer lanzó por primera vez en Japón tras estar suspendido por más de un año

Trevor Bauer lanzó por primera en la Liga Profesional de Japón tras más de un año sin jugar luego de su suspensión en las Grandes Ligas tras ser acusado de agresión sexual.

El ex pitcher de los Dodgers de Los Ángeles está con el equipo de Yokohama Baystars. Bauer intentó firmar con un equipo de la MLB, pero ninguno le ofreció un contrato y los Dodgers lo dejaron en libertad, a pesar de tener contrato hasta 2024.

En Japón, los fanáticos y el equipo de Yokohama no prestaron atención a las acusaciones y contrataron a Bauer.

En su primera apertura en Japón, el derecho estadounidense lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, cuatro hits, sin boletos y seis ponches en un encuentro de Ligas Menores ante 2,600 fanáticos en la ciudad de Yokosuka, Japón.

Trevor Bauer does the sword celebration in a Japanese Minor League game pic.twitter.com/WTDmCRi2Sr — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) April 16, 2023

“Creo que el día fue muy bien”, dijo Bauer. “Las cosas fueron buenas, el comando fue bueno, la salud fue buena. Siento que estoy listo para competir ahora, pero tengo que construir mi conteo de lanzamientos”.

Bauer tiene contrato de un año con el equipo japonés que podría servirle para un posible regreso a la Major League Baseball tras su suspensión de 324 juegos por el comisionado Rob Manfred durante sus investigaciones por agresión sexual.

Bauer tuvo marca de 8-5, con efectividad de 2.59 en 17 aperturas antes de ser puesto en licencia paga. Los Dodgers lo cortaron en enero pero le deben $22.5 millones esta temporada.

“Me he mantenido listo”, dijo Bauer. “No me sentí como si hubiera estado fuera en absoluto. El juego me vino bien. No me aceleró. Dominé la pelota. Realmente no hubo ningún ajuste. Solo béisbol competitivo en lugar de lanzar a los bateadores en una jaula”.

“Sentí que estaba bastante cerca del ciento por ciento hoy”, dijo Bauer. “Obviamente, tengo que tener un par de salidas más para aumentar el conteo de lanzamientos. Pero me siento al ciento por ciento”.

Sigue leyendo:

Los Dodgers de Los Ángeles dejaron tendidos en el terreno a los Cubs de Chicago en el Día de Jackie Robinson

Cody Bellinger, de regreso en Los Ángeles, roba jonrón a los Dodgers y los fans lo abuchean un día después de ovacionarlo

Asesinaron al hijo del boxeador mexicano Alejandro ‘La Cobrita’ González, el tercero que muere bajo estas circunstancias