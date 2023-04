AMLO acusa a la DEA de infiltrarse sin autorización a México para investigar al Cártel de Sinaloa

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) de infiltrarse sin autorización a México para investigar al Cártel de Sinaloa.

“¿La DEA lo hizo sin autorización esta operación, sin autorización de México?”, se le cuestionó al presidente durante su conferencia mañanera a lo que López Obrador contestó: “Sí seguramente. Ese ese el problema. Todo esto que está saliendo de filtraciones”.

“Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, ¿cómo van a estar espiando?. Que no hasta bajaron un globo de China allá, Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje además para saber que están haciendo nuestras instituciones de seguridad y además con la arrogancia no, de filtrar la información al Washington Post”, afirmó.

El mandatario mexicano hizo estas declaraciones luego de que el pasado viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara cargos contra los líderes del Cártel de Sinaloa, entre ellos los cuatro hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán, por tráfico de fentanilo y otras drogas.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 17 de abril, López Obrador reiteró que México está dispuesto a cooperar con Estados Unidos en el combate contra los cárteles de la droga pero con respeto a las soberanías de cada país.

“No pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no, podemos compartir información pero son los elementos del ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, comentó.

“No es de que van a entrar (los de la DEA) como lo hacían antes, no, va a haber cooperación pero tenemos que ponernos de acuerdo“, expresó.

“En su momento se va a hablar de cuáles son las condiciones para el trabajo de colaboración que se va a llevar a cabo, pero ya no es el mismo tiempo de antes, ya lo he dicho aquí, en el gobierno de Felipe Calderón se metieron hasta la cocina en el país, se les permitió y sí tenían una relación demasiado intensa con la Secretaría de Marina y llegó el momento en que no era cooperación sino que era subordinación de la Secretaría de Marina a las agencias de Estados Unidos, entonces eso no”, argumentó.

El mandatario mexicano aseguró que no se puede confiar “ciegamente en los elementos de la DEA”, debido a que se ha demostrado que algunos elementos de esta agencia estadounidense se relacionaron en el pasado con cárteles de la droga.

“No es un asunto de la DEA, esto lo tiene que ver el Departamento de Estado, lo mismo la Procuraduría de Justicia en Estados Unidos porque tienen que poner orden. Está muy suelto todo, lo digo de manera respetuosa y cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos, o algunos para no exagerar mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada como lo que sucedió con el jefe de la DEA en México que se le descubrió que tenía relaciones con representantes de los carteles de la droga y de repente lo quitaron y no se supo más o el caso de García Luna en donde nadamás definieron una esfera, su cartel de García Luna como si no tuviera vinculaciones con las agencias internacionales, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de México, esto es con el presidente y las más altas autoridades del gobierno de México, entonces ya basta de simular”, recordó.

“Esas maniobras politiqueras de filtraciones y de querer debilitar a los gobiernos con esa propaganda de mal gusto y nada amistosa, ¿cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos con todos los gobiernos si se está hostigando si se está interviniendo en asuntos que solo corresponden a los pueblos de los países independientes”, ratificó.

El jefe del ejecutivo mexicano aprovechó para aclarar que en el combate a las drogas sintéticas como el fentanilo es un tema de cooperación con Estados Unidos pero no se sometimiento a la soberanía del país.

“Cooperación sí, sometimiento no. Porque México es un país libre, independiente y soberano, afortunadamente eso ya lo están entendiendo cada vez más en el Gobierno de Estados Unidos, de manera especial el presidente (Joe) Biden, que ha actuado con mucho respeto”, afirmó.

