Técnico del Napoli manda advertencia al AC Milan antes de su partido de la Champions League

El italiano Luciano Spalletti, entrenador del Napoli, solo piensa en clasificarse a las semifinales de la UEFA Champions League, una hazaña para la que necesita remontar el 1-0 en favor del AC Milan, motivo por el cual habló y explicó que saldrán a jugar con ganas de ganar.

“No sé si ya estamos en la historia. Mañana por la noche es un partido de estrellas de la Champions, y jugaremos a ese nivel sabiendo que participar en ella ya es importante“, declaró en la rueda de prensa previa al choque.

“Queremos ir hacia delante y jugar para ganarla (eliminatoria) sin hacer demasiados cálculos pero manteniendo el equilibrio. Luego ya veremos dónde llegamos”, añadió.

Spalletti marcha líder con una diferencia casi insalvable en Serie A, pero no quiere quedarse allí, quiere seguir soñando en la Champions, un torneo al cual nunca había llegado el cuadro napolitano en su historia a los cuartos de final.

“Pensar en lo que has hecho significa pensar que no puedes hacer más. En cambio, mañana por la noche no pensamos en riesgos porque sabemos que sólo nos jugamos una felicidad infinita”, apuntó.

Además, el técnico, aunque con las bajas del camerunés Zambo Anguissa y del surcoreano Kim Min-Jae, recupera a uno de sus mejores jugadores, al nigeriano Victor Osimhen.

“Con Osimhen en el campo sabemos que a veces será un hombre contra hombre, porque el Milan, como nosotros, juega un fútbol moderno desde todos los puntos de vista. Veremos cómo va”, explicó.

“Si pensamos en Leao y Osimhen sabemos que en algunos aspectos son parecidos. Tienen una gran velocidad en campo abierto, son capaces de resolver situaciones por sí solos en el juego, tienen dos cuerpos físicos impresionantes. Quizás los dos, en situaciones de aprieto, todavía tengan cosas que mejorar, pero sé que sería bonito tenerlos a los dos disponibles”, sentenció el estratega italiano en rueda de prensa.

Cómo y a qué hora ver Napoli vs Milan en Champions

El juego iniciará a las 12:00 del mediodía en Los Ángeles, 15:00 ET, de este martes 18 de abril, momento exacto donde se espera que el balón comience a rodar en el Diego Armando Maradona, casa del equipo italiano que buscará sacar el mejor resultado posible ante su gente y posiblemente con Hirving ‘Chucky’ Lozano en cancha.

