Eduin Caz sufre accidente con filosos machetes sobre el escenario: “Traigo una cortadona perra” | VIDEO

Pese al exito del cual goza Grupo Firme, no todo es miel sobre hojuelas, pues Eduin Caz sufrió un peligroso accidente en pleno escenario, durante el comienzo de su gira por Estados Unidos.

El intérprete de “Ya Supérame” se cortó durante una de sus presentaciones en Washington, mientras manipulaba un par de machetes que le provocaron una severa herida.

En un video que se hizo viral se aprecia a Eduin Caz ejecutando una pieza de baile con un par de filosos machetes, pero se golpea en varias ocasiones en las piernas y hasta terminó con el pantalón roto de la entrepierna debido al baile.

Eduin Caz habla del accidente que sufrió con machetes en pleno concierto pic.twitter.com/du3T89CQAn — Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2023

Eduin Caz soltó un machete y voló hacia el público

Además de verse afectado él mismo, a Eduin Caz se le zafó de las manos uno de los machetes y éste salió volando hacia aquella zona que divide el escenario del público. Por fortuna, el artefacto golpeó a nadie, así lo informó el cantante en un video que compartió en sus redes sociales.

“¡Qué perro me la pasé hoy, muchas gracias Washington!, así empezamos esta gira, pasado de ver%&, excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortadona perra, pero me la pasé a toda mad#$ aquí les voy a dejar unas historias, ya extrañaba esto, gracias por este recibimiento, por este lleno”, aseguró el intérprete de “En Tu Perra Vida”.

Así fue el percance de Eduin Caz con machetes en pleno escenario pic.twitter.com/zeBPSQkYnQ — Lo + viral (@VideosVirales69) April 17, 2023

Te puede interesar:

–Al estilo Christian Nodal: Eduin Caz se borró el tatuaje dedicado a su exesposa Daisy Anahy

–Eduin Caz presume del interior de su lujoso avión privado por primera vez | FOTO

–Eduin Caz de Grupo Firme confiesa que se volvió a poner una buena borrachera ¡Así se la pasó!