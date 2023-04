Erika Buenfil deja instrucciones a su hijo Nicolás para el día de su muerte | VIDEO

La forma en que falleció Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ha hecho reflexionar al mundo del espectáculo sobre las decisiones que se tienen que tomar de forma tan repentina y dolorosa, como fue el caso de Erika Buenfil.

Por lo que algunos famosos ahora hablan abiertamente de cómo tomarían ciertas decisiones o los encargos que dejan a sus seres queridos, como señaló la protagonista de “Amores Verdaderos”.

“Aterra horrible, no lo quieres ni pensar”, fue la primera reacción de Erika, amiga de Maribel Guardia, cuando fue cuestionada sobre la situación que se vivió el pasado 9 de abril.

“No lo quieres ni pensar, creo que por eso fue el shock, de pensar en… no lo quiero ni pensar, e aterraría; Dios nos cuide. A Maribel le sucedió y ahorita ella tiene que reconfortarse poco a poco”.

Por eso mismo Erika, de 59 años, reconoció que ya tuvo una plática muy sincera sobre la muerte con su único hijo, Nicolás, de apenas 18 años.

“Nicolás me dijo ¿por qué te pones así? le dije que porque yo conozco a Maribel, porque soy mamá, porque parece increíble, porque espero que todo sea una mentira”

Apuntó Buenfil sobre su reacción al enterarse del fallecimiento de Julián Figueroa. Por esa misma situación, ella prefiere prevenir, dentro de lo que cabe, y afirmó que ya habló con su vástago sobre el momento en que ella muera.

“A él no le gusta, pero claro que lo hemos hablado. Cuando él tenía dos años y medio murió su abuelita, mi mamá, y no lo relacionaba porque estaba muy bebé, por eso cuando tocamos el tema a él no le gusta, pero sí, duramente hay que hablarlo”

ERIKA BUENFIL