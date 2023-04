Madre de Christian Nodal despide a Julián Figueroa y recuerda el emotivo detalle que tuvo con ella ¡Le cambió el día!

La muerte de Julián Figueroa a los 27 años de edad conmocionó a todo el gremio artístico hispano. Pues el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian no presentaba a primera vista ningún tipo de padecimiento, por lo que miles se han unido para despedirlo y enviar palabras de aliento a su familia, en especial a su famosa madre.

Una de las personas que más sorprendió con la emotiva despedida que le dio fue Cristy Nodal, la madre del reconocido Christian Nodal.

Quien parecía que no tendría ningún vínculo con el cantautor mexicano, pero terminó por sorprender a sus fans en redes sociales, al demostrar que el cariño que externaba Julián. No conocía de lazos familiares, e incluso de amistades cercanas.

Pues Cristy demostró la calidad humana que tenía el menor de los Figueroa en los momentos más críticos de su vida. Algo que ella agradeció profundamente, pues le devolvió las ganas de seguir adelante.

Fue por medio de su cuenta de Instagram, donde la mamá de Christian Nodal compartió los mensajes que recibió de Julián Figueroa.

En el pantallazo que mostró, la reconocida empresaria y manager del intérprete, dejó ver en la captura de pantalla que el hijo de Guardia respondió a sus posteos con un “Dios la bendiga” y un emoji de aplausos.

“A veces no imaginamos cuánto nos puede cambiar el día con tan sólo una palabra de aliento cuando las cosas no van bien, te agradezco infinitamente el haberme hecho sentirme que aún existen personas buenas, empáticas, ese día, tú sin saber tu bendición me llegó al alma y me sentí fuerte! y afortunada de haberla recibido de un muchachito como tú, de un gran corazón. Que seas eternamente bendecido al lado de tu padre. Descansa en paz”

CRISTY NODAL