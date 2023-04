Maribel Guardia comparte emotiva dedicatoria para ella de su fallecido hijo, Julián Figueroa | VIDEO

Maribel Guardia ha demostrado una fortaleza imbatible ante la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien apenas falleció el pasado 9 de abril. Y tal ha sido la sorpresa que la famosa actriz ya está cada día más activa en redes, pues esta vez compartió un video en donde su hijo le dedicó un dulce mensaje.

La actriz de “Corona de Lágrimas” decidió compartir en sus historias de Instagram un video en el que recordó las palabras que le dedicó Julián en un cumpleaños.

Esto se dio cuando la reconocida cantante festejó su cumpleaños en el programa “Hoy” y también estuvo acompañada de su esposo Marco Chacón, su nuera Imelda Tuñón, y su pequeño nieto José Julián, además de su único hijo Julián Figueroa.

La encargada de preguntarle a Julián Figueroa lo que pensaba de su famosa madre y el concepto en el que la tenía fue Andrea Legarreta. Quien destacó que era muy afortunado por el tipo de madre que le tocó.

A lo que este respondió más que emocionado y reveló que para él era la mejor persona, dando detalle de sus cualidades como ser humano, algo en lo que coincide con las personas que conocen a la también cantante originaria de Costa Rica, pues es una de las famosas más queridas del medio.

Reveló el fallecido Julián Figueroa ante la mirada de su esposa, y de Guardia, quien llevaba una excelente relación con su primogénito.