Viuda de Julián Figueroa rompe el silencio sobre la llamada que le habría hecho a una amiga antes de morir

El inesperado fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, a causa de un infarto fulminante, mantiene al mundo del espectáculo en shock. La penosa partida física del cantante ha generado muchas informaciones y rumores de los que su viuda Imelda Garza-Tuñón ha decido hablar.

Entre los rumores está el de una chica llamada Mariella Navarro, amiga de Julián Figueroa, quien asegura en redes sociales que horas antes de morir él la habría llamado con insistencia y enviado un mensaje, pero ella no atendió y ahora le pide perdón.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”, escribió la chica, quien también tiene un video cantando junto a él días antes de su muerte.

Sobre esta información, Imelda Garza-Tuñón, viuda de Julián Figueroa rompió el silencio en una entrevista con el programa ‘De primera mano’. “Han salido muchos rumores. Nada de eso es cierto, no sé de dónde sacan estas historias”, sentenció.

“Supe del video de una chica que se viralizó porque decía que Julián era muy amigo de ella, que le había marcado y que no le contestó, y que tal vez si le hubiera contestado la llamada no hubiera estado en esta situación”, comentó.

Asimismo, Imelda aseguró que el actor no llamó a ninguna joven y condenó que por esas palabras la señalaran a ella en redes sociales.

“La verdad es que Julián no tenía llamadas a ninguna chica de la escuela, o sea, él estaba en la universidad y esta chica, es de la universidad. Él no tenía ninguna llamada hacia ella, entonces, no sé de dónde sacó eso, pero pues sí, eso generó mucha controversia y fui atacada por eso”, dijo.

Sobre si estaban atravesando un proceso de separación la viuda aclaró que no, y que contrario a eso, se encontraban planificando la luna de miel que no tuvieron en 2017 cuando se casaron.

“No, no estábamos separados, de hecho, estábamos planeado un viaje a Japón (…) Nos hacía mucha ilusión a los dos (…) Y tal vez como una luna de miel porque no la tuvimos en sí”, agregó.

Sigue leyendo:

– Muerte de Julián Figueroa: trayectoria y legado del único hijo Maribel Guardia con Joan Sebastian

– Maribel Guardia anunció que volverá al trabajo a pesar de la reciente muerte de su hijo, Julián Figueroa | VIDEO

– Julián Figueroa tuvo dolor en el pecho antes de morir, según Imelda Garza