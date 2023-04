Julián Figueroa tuvo dolor en el pecho antes de morir, según Imelda Garza

El periodista Carlos Jiménez ha sido el encargado de dar a conocer detalles sobre la muerte de Julián Figueroa, hijo del también fallecido Joan Sebastian y de la actriz Maribel Guardia. Después que se revelara el acta de defunción que indica que el joven murió de un infarto fulminante al miocardio, se pudo conocer que el mismo tuvo un dolor en el pecho horas antes.

A JULIÁN FIGUEROA le DOLIÓ EL PECHO… y SE FUE a RECOSTAR

El reporte de @FiscaliaCDMX detalla q se acostó en la cama de la recámara de visitas.

A las 7 PM su esposa fue a verlo, pero ya no respondió.

Llegó una ambulancia, 2 paramédicos…

Murió acostado.

Según Imelda Garza que fue la que encontró a Julián Figueroa sin vida, el joven de 27 años le dijo que se iba a acostar en el cuarto de visitas porque tenía un dolor en el pecho. Posteriormente, la madre de su hijo “Juliancito” y esposa fue a despertarlo y el hijo de Maribel y Joan Sebastian no despertó. De inmediato, su esposa llamó al 911.

Cuando los paramédicos llegaron a la casa de Maribel Guardia en Ciudad de México, el joven ya se encontraba sin vida y sin respuesta ante estímulos. Su madre, la actriz y cantante, Maribel Guardia estaba en el teatro trabajando por lo que su esposo, Marco Chacón tuvo que darle la noticia por teléfono.

Padrastro de Julián Figueroa fue quien avisó de su muerte

Justamente el esposo de Maribel Guardia fue el que la llamó darle la terrible noticia. Él se encontraba fuera del país por lo que tuvo que regresar de emergencia. Aseguró a su llegada que tuvo que encargarse de todo por teléfono y arreglar las cosas en casa rápido antes de hablar con la actriz de origen costarricense.

“Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una locura que se nos adelante tan joven”, dijo Marco sobre la muerte de Julián Figueroa ante los medios de comunicación.

Julián Figueroa tendrá servicios funerarios en privado

Fue su propia madre, Maribel Guardia, la que publicó un mensaje en Instagram confirmando la muerte de su único hijo Julián Figueroa. Además dijo que se sentía destrozada, como era de esperarse, y que los actos fúnebres del joven se llevarán a cabo en la estricta intimidad con personas que lo amaban. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

La hermana de Julián y su hermano mayor José Manuel Figueroa llegaron a darle el último adiós a su hermano y a apoyar a su esposa Imelda Garza y a su mamá Maribel Guardia, de quien dijo que la admiraba más que antes y que le recordaba a su propia madre cuando tuvo que enfrentar las muertes de sus hermanos mayores. View this post on Instagram A post shared by Maxine Woodside (@maxwoodside)

