Julián Figueroa y la última aparición en TV con su hijo para Despierta América

La repentina muerte de Julián Figueroa, hijo del famoso artista Joan Sebastian y Maribel Guardia, tiene en duelo a Latinoamérica. Hoy recordamos la sorpresa que le diera el programa matutino de Univision “Despierta América” al artista por motivo del día del padre apenas el año pasado. Ésta habría sido la última aparición pública del cantante con su hijo José Julián juntos en TV.

El ahora desaparecido artista junto a su hijo “Juliancito” se dejó ver a través de las cámaras de Despierta América entre juegos y gestos de cariño, mientras contaba cómo lo había cambiado el hecho de ser padre lo había cambiado: “He aprendido mucho. Aprendo mucho de él todos los días, crezco mucho con él y me he obligado a mí mismo a ser un mejor hombre, una persona más consciente de sus acciones, pues para poder guiarlo no?, porque sé que aquí hay un chamaquito, que viene siguiendo mis pasos”, dijo Julián Figueroa en compañía del hijo que tuvo con Imelda Garza.

Aunque el pequeño nieto de Maribel Guardia, “Juliancito” mostraba tener el talento de su padre, Julian Figueroa reconocía en esta entrevista a Univision que preferiría que el niño se dedicara a otra cosa que no fuese el medio artístico. El mismo, así como sus otros hermanos, fueron víctimas del exceso de trabajo de Joan Sebastian. El cantante no paraba de trabajar y esto pues lo hacía permanecer largo tiempo alejando de sus pequeños.

Julián Figueroa deja un hijo de 5 años

En la misma entrevista, el joven cantante contaba que a los 13 años le mostró a Joan Sebastian una canción compuesta por él. Cuando terminó de interpretarla su papá le dijo: “Hay un solo problema con tu canción. Es que está tan buena, que la gente va a pensar que te la hice yo”.

Además, Julián agregó al final de la entrevista que su padre la hacía mucha falta. ¿Quién hubiese imaginado entonces que casi un año después, el pequeño “Juliancito” sufriría la misma suerte que su padre. De hecho, hasta horas antes de su repentina partida de este plano, también dijo que extrañaba mucho a Joan Sebastian.

Julián Figueroa murió de un infarto fulminante

El joven artista de 27 años que fue encontrado muerto en su casa de Ciudad de México este domingo 9 de abril. Ante la noticia, la prensa entera salió tras la búsqueda en información. Sin embargo, Maribel Guardia, fiel al respeto que le ha tenido a la periodistas siempre, hizo público un comunicado en el que confirmaba la muerte de su hijo de un infarto al miocardio. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

