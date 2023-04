Julián Figueroa: supuestos problemas de salud y acta de defunción del hijo de Maribel Guardia

Debido al fallecimiento del joven cantante de 27 años Julián Figueroa, hijo del también músico Joan Sebastian y la actriz Maribel Guardia, se han disparado los rumores de que el joven artista tendría ciertos problemas de salud relacionados con el infarto fulminante que sufrió este 9 de abril. Así mismo lo detalló el doctor que acudió a la casa del joven.

Marco Chacon, padrastro del Julián, dijo a la prensa que el intérprete de “25 Rosas”, estaba bien de salud. La única mención que hizo fue que habría sufrido de Covid por primera vez hacía muy poco, pero qué aparentemente se había recuperado por bien. Incluso Maribel Guardia declaró en su momento que les había dado a todos en la casa.

Sin embargo, su esposa Imelda Garza dijo a finales del año del pasado que Julián Figueroa tenían problemas de alcoholismo. De hecho aseguró en su momento que le dio un ultimátum para que pudieran seguir juntos pues ya eran casi 10 años los que tenían como pareja. Aún así, no se conoce que esto haya afectado de alguna manera la salud del hijo de Maribel y Joan Sebastian.

El periodista Gustavo Adolfo Infante también puso en duda si el joven estaba tomando medicinas ayer cuando dio la noticia desde México. También aludió a que el mismo había tenido problemas emocionales, depresión y ansiedad. Por supuesto todo el mundo especuló los primeros minutos de darse a conocer la misma. Por la fuerte depresión que muchos aseguran estaba viviendo el cantante y actor mexicano, no fueron pocos los que pensaron en otra causa diferente a la muerte que la de la causa natural.

Acta de defunción de Julián Fuigueroa

Nelsie Carrillo hizo eco del acta de defunción en su cuenta de Instagram: “Divulgan acta de defunción de #julianfigueroa donde dice que murió de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”. Esto, amén de muy pocos allegados a la familia y a Maribel Guardia que brindaron sus declaraciones. View this post on Instagram A post shared by Nelssie Carrillo (@nelssiecarrillo)

A pesar de los problemas emocionales y de ansiedad que muchos alegan padeció Julián Figueroa no han sido evidenciados o conectados, al menos hasta el momento de cierre de esta nota, este tipo de problemas con la causa final, expuesta por el médico que revisó al joven después de su fallecimiento.

Todo indica que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, se despidió de este plano sin saberlo y con un conmovedor mensaje a su padre desde su cuenta de Instagram, dando a entender lo mucho que lo extrañaba.

“Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va. Vituperan los fanáticos VIVA EL POETA DEL PUEBLO, pero a mí me me importa un bledo SOLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los grammys con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi”, escribió Julián Figueroa a su padre Joan Sebastian.

