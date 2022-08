Maribel Guardia revela su opinión sobre la supuesta infidelidad de su hijo Julián Figueroa

Julián Figueroa ha estado en medio de una polémica, después de que circularan unas fotos en internet de él besando a una mujer que no era su esposa Ime Garza. Obviamente, esto ha sido un tema de interés para los programa de chismes al entrevistar a su madre Maribel Guardia.

En una conversación con ‘De Primera Mano’, la actriz fue cuestionada sobre estas pruebas sobre una posible infidelidad por parte de su hijo a Ime Garza. Ambos tienen cinco años de casados y ocho años de relación. Sin embargo, Guardia expresó que no le gusta meterse en esos asuntos.

“Yo trato de no meterme en la vida de Julián, es un adulto, él se puede defender solo, lo único que te puedo decir es que es un hijo maravilloso, estoy muy orgullosa de él en el trabajo de la telenovela, que yo ahí si nunca he metido mano en su carrera, porque a él no le gusta”, comentó la también cantante.

Explicó que en el área profesional está orgullosa de Julián Figueroa y feliz con su trabajo en la telenovela ‘Los Caminos del Amor’ de Nicandro Díaz. Sumó que su hijo es capaz de defenderse, ya que es un adulto: “Mi hijo, él se defiende solo, él tiene boca, es un adulto, ha tenido problemas como todos los hemos tenido, pero estoy segura que va salir adelante”.

Actualmente, Maribel Guardia, de 63 años, está ensayando para participar en el montaje de teatro de “Lagunilla Mi barrio” del productor Alejandro Gou. En Ella, estará en las tablas con Ariel Miramontes, Freddy German Ortega, Daniel Bisogno, Alma Cero, entre otros.

