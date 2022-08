“Siempre estuve enamorada de ti”, dijo Maribel Guardia sobre la muerte de Manuel Ojeda

Este jueves 11 de agosto se supo que el actor Manuel Ojeda había fallecido a sus 81 años de edad. Esto claramente hizo que muchas celebridades del entretenimiento mexicano reaccionaran ante la triste noticia. Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de la actriz Maribel Guardia.

Durante el programa vespertino “De Primera Mano”, Guardia habló sobre la muerte del actor y contó cómo fue trabajo con el actor en distintas producciones, la razón por la que tendrían una hermosa amistad.

La también cantante recordó que fue durante su trabajo de la telenovela “Misión SOS”, ambos actores hablaban sobre su amor por los libros e incluso llegaron a intercambiar algunos entre ellos:

“Estoy con el corazón partido porque era un hombre intachable, increíble, un caballero, un hombre culto, tan distinguido, tan buena persona. Recuerdo que en la novela que hicimos juntos, Manuel Ojeda y yo intercambiábamos libros porque le encantaba leer, a mí me encantaba leer y siempre fueron unas pláticas amenas”, comentó Maribel Guardia.

Además, Guardia reveló que siempre se sintió enamorada de Manuel y que incluso se lo dijo en un momento de su vida. La actriz resaltó que debido a su bella forma de ser fue que logró flecharla: “Yo le dije: ‘Siempre estuve enamorada de ti’, porque de verdad, yo lo veía en la tele y decía: ‘Qué hombre tan divino’, me encantaba ese tipazo mexicano que tenía la distinción, la clase, en fin”. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Para finalizar, Maribel Guardia expresó que el trabajo y gran legado de Manuel dejará una huella en México; “La muerte nos asusta tanto, pero es el camino y lo único cierto que tenemos en la vida, por eso cuando quedan recuerdos tan lindos, como los que él deja, primero todas las actuaciones tan maravillosas que nos regaló y el ser humano tan increíble que era, pues eso es lo que se queda aquí y lo que se va a llevar ahora que entre al cielo, seguro va a entrar por el VIP”.

También te pueden interesar:

–VIDEO: Ana Martín despide a Manuel Ojeda con un baile de cuento de hadas vestidos como la realeza

–Eric del Castillo enternece con desgarrador mensaje tras la muerte de Manuel Ojeda

–En un vestido transparente y de escote peligroso, Maribel Guardia mostró su mejor pose