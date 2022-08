Esta es la razón por la que a Maribel Guardia no le gusta verse en televisión

Con el estreno del melodrama “Corona de Lágrimas 2” a la vuelta de la esquina, la actriz Maribel Guardia concedió una entrevista en la que se sinceró sobre varios detalles, incluyendo la razón por la que prefiere no verse en televisión. ¡Sigue leyendo para enterarte!

A pesar de que la costarricense es aclamada por el público gracias a su increíble físico a los 63 años de edad, en entrevista con Televisa Espectáculos destapó que no le gusta ver su aspecto en pantallas. “A mí no me gusta verme, odio verme en televisión, no me gusta verme en ni el cine ni en nada”, puntualizó.

Al ser cuestionada sobre la razón, Maribel Guardia indicó que prefiere quedarse con la imagen que refleja su espejo y no con la que capturan las cámaras, incluso si está caracterizada.

“La verdad es mejor no verse, siempre esperas verte mejor que como te ves, pero yo decía: ‘no no no, si yo me veo mejor (que en pantalla)’ y ahora con eso de que en IG arreglas todo”, dijo la famosa entre risas.

A pesar de toda la belleza que la caracteriza, Maribel Guardia confiesa que no le gusta verse en la pantalla!! 😱🧐🤔 @MaribelGuardia pic.twitter.com/oGeHxouZbh — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 12, 2022

Además, hizo hincapié en que su único propósito es que el público conecte con sus personajes por sus cualidades, y no por su físico, es por ello que sus atributos pasan a segundo plano. “Lo importante de esto (la actuación) es disfrutarlo, hacerlo con mucho amor y que al público le guste tu trabajo“, agregó.

Maribel Guardia regresa a la pantalla chica de la mano de la primera actriz, Victoria Ruffo, en la popular telenovela “Corona de Lágrimas 2”, que se estrenará el próximo 29 de agosto por la señal del canal de Las Estrellas.

Te puede interesar:

• “Siempre estuve enamorada de ti”, dijo Maribel Guardia sobre la muerte de Manuel Ojeda

• Maribel Guardia se luce a sus 63 años con mini vestido de pedrería que parece transparente

• ¿Por qué se enemistaron Susana Dosamantes y Maribel Guardia que provocó desplante de Paulina Rubio?