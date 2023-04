Esposa de Julián Figueroa, Imelda Garza, es atacada en Instagram: “Lo abandonó”

Casi 10 años juntos estuvieron Imelda Garza y Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Producto de su amor nació José Julián de 5 años. En medio de la terrible noticia de su muerte por un infarto fulminante al miocardio, la joven está siendo atacada en redes sociales y señalada por supuestamente haberle dado la espalda.

“Donde estabas ¿por qué estaba solo en su casa?”, “Pero tu hijo sabrá que tú lo abandonaste“, “Y lo pero es que su última publicación fue un meme de ella diciendo que no iba resucitar en domingo”, “Tú ni una fotos sales con Julián Figueroa, se nota que sólo te interesaba su dinero y su herencia por supuesto” y “Para mí es culpa de la esposa porque supuestamente estaban peleados“, fueron los fuertes comentarios que se pudieron extraer de las redes sociales sobre la esposa de Julián Figueroa, Imelda Garza.

Fue justamente ella la que publicó minutos antes del cierre de esta nora unas palabras de despedidas para el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian en Instagram: “Te amo por siempre. Estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto amore”

Imelda Garza y Julián Sebastián tenían diferencias

A finales del año pasado, se había viralizado un video en el que Julián Figueroa salía besando a una fan. Ante las imágenes, Imelda Garza supuestamente le habría dado un ultimátum al joven. Debían ir a terapia de pareja y él debía solventar sus supuestos problemas de alcohol.

La propia Imelda dijo que él no recordaba lo sucedido pues estaba bajo el efecto de las bebidas. Incluso se dijo que de inmediato, a él ver las noticias en la prensa, salió a decirle a la madre de su hijo que no recordaba y pedirle disculpas. Hace unas semanas, el propio Julián compartió unas palabras muy emotivas y cargadas de amor a quien en vida fue la que él llamó : “El amor de su vida”. View this post on Instagram A post shared by Julian Figueroa (@julian_f.f)

“Hoy hace 9 años tomé la mejor decisión de mi vida, pedirle a la mujer más hermosa que he conocido que fuera mi novia. No cambiaría un segundo de este hermoso viaje por todos los tesoros del mundo. Te amo @imetunon desde el principio hasta el final. Eres y siempre serás mi único amor”, escribió Julián Figueroa.

Julián Figueroa fue hallado sin vida

El joven e hijo de Maribel Guardia fue encontrado inconsciente en su vivienda en México. No se ha aclarado aún si lo encontró Imelda o alguien más que se encontraba en la casa. De inmediato, se llamó al 911 pero lamentablemente el infarto que sufrió el cantante fue fulminante.

Según las declaraciones de su padrastro, Marcos Chacón, la actriz y cantante se encontraba en el teatro y él mismo le habría dado la noticia. Aseguró que se encuentra destrozada y sin consuelo. Los restos de Julián Figueroa ya se encuentran en una funeraria y está siendo preparado para la cremación. Le mandamos condolencias y consuelo a sus familiares y allegados. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Sigue leyendo:

· “Mi único deseo es abrazarte”: Julián Figueroa dedicó su última publicación en redes a su papá Joan Sebastian

· Maribel Guardia y su nuera presumen su belleza posando juntas

· Conoce el espectacular rancho que Joan Sebastian le heredó a su hijo Julián Figueroa