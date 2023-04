Muerte de Julián Figueroa: trayectoria y legado del único hijo Maribel Guardia con Joan Sebastian

La noche del domingo 9 de abril, Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastian, fue hallado sin signos vitales en su casa, ubicada en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México.

El joven nació en 1995 en la Ciudad de México, al momento de su muerte tenía 27 años. Fue el único descendiente del tórrido romance de la actriz costarricense Maribel Guardia con ‘El Poeta del Pueblo’, el cantautor Joan Sebastian.

La relación de Guardia y Sebastian terminó en 1996 por una infidelidad del artista con la actriz Arleth Terán mientras protagonizaban la telenovela ‘Tú y Yo’. Sin embargo, conservaron una amistad por el bienestar de su retoño, hasta la muerte del cantante en 2015 tras varios años de lucha contra el cáncer.

Julián desde niño manifestó interés por la música como sus padres. Joan Sebastian lo invitaba a los escenarios de palenques y jaripeos desde muy corta edad, en esos lugares también demostraba sus habilidades a caballo. En su niñez también manifestó su gusto por la ganadería, que era practicada por su progenitor en casa.

Por el lado Maribel Guardia, lo llevaba a los estudios de grabación de novelas, de esa manera el mundo de las artes siempre estuvo cerca del joven.

José Manuel Figueroa, hermano mayor de Julián Figueroa, también lo apoyó en la búsqueda de una carrera musical siguiendo el ejemplo de su padre. Sin embargo, a raíz de inconformidad en la repartición de la herencia de Joan Sebastian entre seis de sus ocho hijos (Trigo y Juan Sebastián estaban muertos en 2015) los hermanos se distanciaron.

También, José Manuel Figueroa llegó a decir que Julián no era su hermano. “No voy a cambiar ni a pedir una disculpa por algo que es una realidad, Maribel Guardia no es mi mamá, así como Julián no es hijo de Teresa (su madre).”

Julián tenía siete hermanos de diferentes relaciones de su padre: del primer matrimonio con Teresa González nacieron Trigo Jesús, Juan Sebastián y José Manuel Figueroa. Zaralea, de la relación con María del Carmen Ocampo. Marcelina y Joana del romance con Alina Espino y Juliana, hija de Érica Alonso; Julián fue el menor de los varones y el único hijo de Maribel Guardia.

Su trayectoria artística

Julián lanzó cuatro álbumes musicales. Siendo 2017 su debut con el disco ‘Volare’. En la actuación, Figueroa participó en ‘Como Dice el Dicho’ y más recientemente en la telenovela de Televisa ‘Mi camino es amarte’, al lado de Gabriel Soto y Susana González; este proyecto se terminó de transmitir el 12 de marzo pasado.

La vida amorosa de Julián Figueroa

Julián Figueroa contrajo se casó en 2017 con Imelda Garza Tuñón, con quien comenzó una relación en 2013 cuando era muy joven. A ella y a su hijo les llamó: su único amor. La pareja festejó en noviembre de 2022 cinco años de matrimonio, sin embargo, recientemente se conoció que la relación atravesaba una situación difícil por un beso que se dio el cantante con una fan.

Su muerte

Su repentino fallecimiento se dio por causas naturales, un ataque al corazón apagó su vida, según informó Maribel Guardia la mañana de este lunes.

