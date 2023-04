Qué signos zodiacales ahorrarán el reembolso de impuestos y quiénes lo gastarán todo

Luego de cumplir con las obligaciones fiscales, muchos estadounidenses obtendrán un reembolso de impuestos, cantidad que bien podrían aprovechar para ahorrar o gastarla inmediatamente. Resulta que la astrología nos dice quiénes son más astutos para manejar este dinero.

Cada signo zodiacal tiene rasgos cósmicos que influyen en la manera de actuar y percibir la vida. Por ejemplo, los signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) son más prácticos por lo que su relación con el dinero es más mesurada que los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) quienes pueden ser propensos a ser compradores emocionales.

Pero otro factor que determina el comportamiento financiero son los planetas que rigen su energía. Tauro es gobernado por Venus, asociado a la belleza y a lo que decidimos valorar, así que es más propenso a gastar en lujos y comodidades.

Es interesante observar cómo los signos proyectan esta energía en acontecimientos de la vida diaria como los hábitos de impuestos y gastos. En este sentido, te decimos qué signos son los que tienen más posibilidades de ahorrar su reembolso y quiénes se lo gastarán inmediatamente.

2 signos ahorrarán su reembolso

Las personas que son Aries suelen ser impulsivas con sus hábitos de gastos. Sin embargo, cuando obtienen un estímulo como el reembolso de impuestos son inteligentes para manejarlo. Según una encuesta realizada por Money Management International (MMI) hace algunos años, el 46% de los Aries entrevistados ahorra este dinero, mientras que el 32% lo usa para pagar deudas.

Algo curioso pasa con quienes son Virgo y es que se colocan en este lado del ranking no porque sean buenos ahorradores. Son tan analíticos y planificadores que no saben qué hacer con ese dinero. Mientras lo deciden, lo guardan y por eso es posible que no lo gasten.

2 signos que derrocharán su reembolso

Las personas Leo son generosas con ellos mismos. Al ser gobernadas por el Sol, les encantan los reflectores y una de la manera de llamar la atención es siendo glamurosas. Por eso, en cuanto les llegue su reembolso es posible que lo gasten en lujos. Y es que de acuerdo con la encuesta del MMI, el 20% de los entrevistados que gasta ese dinero son de este signo.

Como signo de agua Escorpio es de los más apasionados y emocionales del Zodiaco. Es posible que aproveche este dinero para adquirir cosas que levanten su ego. Si eres de este signo, deberás tener precaución pues sueles gastar más de lo que tienes en mano.

