Ahorra más -y desperdicia menos- en la cocina

Medidas inteligentes, como organizar el refrigerador y cuidar más los electrodomésticos, pueden suponer un ahorro de hasta $3,200

By Janet Siroto

La cocina es uno de los lugares de la casa donde tienes grandes posibilidades de ahorrar y ser más ecológico. Cuidar bien los electrodomésticos grandes, como refrigeradores, cocinas y lavavajillas, ayuda a que funcionen de forma más eficiente y duren más, lo que puede traducirse en un ahorro de energía y agua. Los cambios en el estilo de vida, como comer menos carne y cultivar tus propias hierbas, también pueden ayudarte a ahorrar. Y ahora es un buen momento para cambiar tus productos por otros más eficientes energéticamente y que ahorren agua, porque este año entran en vigor los créditos fiscales de la Inflation Reduction Act (Ley de Reducción de la Inflación) de 2022.

De hecho, si sigues las ideas y rutinas que te aconsejamos aquí, podrías ahorrar hasta $3,200 en un solo año.

Más buenas noticias: Muchas de estas estrategias de ahorro no cuestan nada ni requieren mucho esfuerzo. Sigue leyendo para conocer los pasos sencillos que te ayudarán a ahorrar en la cocina y, al mismo tiempo, a vivir de forma más sostenible.

Ahorra energía de dos formas sencillas

Cambiando ligeramente tus rutinas, puedes ahorrar energía y dinero en la cocina. Prueba estos consejos:

Siempre que sea posible, usa el microondas en lugar del horno. Este consume hasta un 80% menos de energía. Además, no es necesario precalentarlo y no calienta tu cocina en un día caluroso. O usa un horno tostador, que puede consumir hasta la mitad de energía que un horno de tamaño normal para cocinar la misma comida.

Deja siempre la llave de agua de una sola manija en posición fría cuando uses pequeñas cantidades de agua. De lo contrario, estarás haciendo que la reserva de agua se caliente cuando podría no ser necesaria.

Come menos carne y ahorra más de $900 al año

¿Alguna vez te has preguntado cuánto podrías ahorrar si dejaras de comer carne durante un año? Según un estudio de 2021 de la Universidad de Oxford que cita datos de 2017, podrías reducir la factura de la compra en un tercio, es decir, casi mil dólares. Además, reducirías tu huella de carbono.

¿No estás preparado para dejar de comer carne? Comer más verduras y menos carne o aves de corral -una dieta flexitariana- también puede ayudar a reducir tu gasto en alimentos en un 14%, o alrededor de $380 al año.

Ten en cuenta que las alternativas sin carne pueden costar más. Recientemente, en Walmart encontramos carne molida a $4.78 la libra, la “carne molida” vegetal Gardein costaba $5.72 la libra, mientras que la versión de Impossible Foods costaba $7.95 la libra. Pero prueba cocinar con tofu ($2.02 por libra) y realmente ahorrarás. Para inspirarte, pon la frase “meatless Monday” (lunes sin carne) en tu buscador y elige algunas recetas que te llamen la atención.

Come más arroz

Si una familia de cuatro miembros sustituye las papas por arroz tres veces a la semana, sería $197.81 más rica al final del año. Sólo tienes que añadir un revuelto, curry, frijoles o cualquier proteína para completar tu comida.

Aquí tienes una olla arrocera buena y barata para facilitar la preparación de tus comidas.

Hamilton Beach Cooker and Steamer 37519

Cultiva un mini huerto

Si compras hierbas frescas (unos $2 el manojo) y microplantas (unos $4) semanalmente, puedes llegar a pagar mucho. Pero podrías reducir tu factura de la compra cultivándolas desde la semilla en el alféizar de una ventana soleada usando kits que ahorran espacio ($15 y más en Internet).

Organiza tu refrigerador para ahorrar comida y hasta $1,500 al año

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), una familia promedo de cuatro miembros pierde cada año $1,500 en alimentos no consumidos. Y piensa en el agua, los fertilizantes, la energía y otros recursos que se emplean en producir esos alimentos. Aquí te explicamos cómo y dónde almacenar los alimentos en tu refrigerador para aprovechar mejor lo que compras.

Guarda bien los productos

Todo lo que pueda marchitarse va en el cajón de mayor humedad del refrigerador; la mayoría de las frutas, pimientos y artículos que puedan pudrirse van en el cajón de menor humedad para prolongar su vida útil.

Lava bien la fruta

Eso significa lavar justo antes de comer las frutas como cerezas, bayas y uvas; de lo contrario, les puede salir moho.

Illustration: Simone Massoni

Separa de forma inteligente

Guarda las manzanas, los aguacates, los plátanos, las peras y las frutas de carozo por separado. Estas emiten gas etileno al madurar, lo que hace que otros productos cercanos maduren más rápidamente e incluso se estropeen.

Etiqueta las sobras

Anota qué son y la fecha, y luego apílalas (si es posible en recipientes transparentes). Si pasan tres o cuatro días y no las has comido, mételas en el congelador hasta que las necesites. Hace unos años, nuestra lectora Sara Streeter, de Montana, destinó un estante de su refrigerador a las sobras y dice que así ha reducido drásticamente el desperdicio de comida de su familia. Un vistazo a la estantería le indica si la comida de su familia se está adelantando demasiado a su consumo. Si eso ocurre, puede enviar algo al congelador o tomarse una noche sin cocinar para reducir las sobras.

Congela las frutas y verduras antes de que se estropeen

Guárdalas en envases aptos para el congelador, como bolsas de plástico con cierre, y saca todo el aire posible. Después, añade los productos congelados a tus batidos y guisos.

No confíes en la puerta para guardar los lácteos

El compartimento del interior de la puerta es el lugar más caliente del refrigerador. Aunque tenga un estante para colocar un envase de cartón, guardar allí la leche puede hacer que se estropee antes.

Pon la carne en la parte baja

El estante inferior del refrigerador es el más frío, perfecto para mantener frescas la carne, las aves y el marisco.

No te preocupes tanto por las fechas de caducidad

A excepción de la fórmula infantil, los sellos de fecha en los alimentos no son obligatorios por ley federal, ni reflejan la seguridad alimentaria. Si la fecha de caducidad de un alimento ha pasado, debería ser seguro comerlo si se ha manipulado correctamente, a menos que su olor, sabor o textura parezcan extraños (un signo de deterioro). Por lo tanto, esa bolsa de ensalada cuya fecha de caducidad ha pasado puede seguir siendo apta para el consumo.

Aumenta la eficiencia de la cocina y el refrigerador y ahorra al menos $22 al año

La cocina y el refrigerador son los caballos de batalla de la cocina. Si necesitas cambiar los tuyos, considera la posibilidad de adquirir modelos nuevos y energéticamente eficientes. Los refrigeradores con certificación Energy Star, por ejemplo, son un 9% más eficientes que los que cumplen la norma mínima y pueden ahorrarte más de $260 durante sus 12 años de vida útil.

A continuación te explicamos cómo usar tus electrodomésticos de forma más eficiente.

Comprueba las juntas de tu refrigerador

Agarra un billete de un dólar y cierra la puerta del refrigerador sobre él, con una mitad hacia dentro y la otra mitad hacia fuera, para comprobar la hermeticidad; repite la operación en varios puntos. Si se sale con facilidad, quizá quieras cambiar las juntas para asegurarte de que tu refrigerador se mantiene fresco.

Ajusta el compartimento de alimentos frescos del refrigerador a 37° F

Esto ahorrará energía y ayudará a mantener los alimentos frescos el mayor tiempo posible. Ajusta tu freezer a 0° F para mantener los alimentos bien congelados.

Descongela los refrigeradores y congeladores manualmente con regularidad

Cuando la escarcha se acumula más allá de ¼ de pulgada, la unidad se vuelve menos eficiente.

Comprueba la llama de los quemadores de gas de tu cocina

El color azul es una buena señal, pero el amarillo significa que el combustible se está quemando de manera ineficiente y podría necesitar un ajuste.

Cuando cocines, no abras la puerta del horno

En su lugar, mira a través del cristal para comprobar el estado de tu preparación. Abrir la puerta deja escapar el calor, obligando al horno a encenderse de nuevo para compensar.

Evita lavar dos veces los platos

Has pulsado el botón de Inicio en un lavavajillas lleno de ollas y platos ya limpios. Otra vez. Por eso se inventaron los imanes “limpio/sucio” (a partir de $3 en Amazon y otras tiendas). Estos indican el estado de limpieza y pueden ayudarte a evitar el derroche de energía, agua y detergente.

Alarga la vida de los electrodomésticos

El refrigerador, la cocina y el lavavajillas hacen que tu cocina funcione a la perfección, pero son caros de reparar o sustituir. Cuídalos como es debido (y si necesitas uno nuevo, elige un modelo fiable y eficiente).

Cocina

Limpia los derrames de la placa de cocción lo antes posible. Una vez que se secan y endurecen, pueden obstruir los quemadores de gas y pueden requerir un fregado fuerte y posiblemente dañino para eliminarlos de una placa de cocción . Limpia con toallas de papel y sigue con una esponja con detergente si es necesario en los quemadores de gas. Limpia las bobinas eléctricas con un paño húmedo y las placas de cocción con un limpiador líquido y toallitas de papel o un estropajo para cerámica.

Guarda el papel de aluminio. ¿Te gusta forrar el fondo y las rejillas del horno con papel de aluminio para facilitar la limpieza? No lo hagas, dice Ron Shimek, presidente de Mr. Appliance, una de las empresas de servicios domésticos Neighborly. Puede interferir en el funcionamiento e incluso derretirse en tu horno.

Limpia también el horno. Limpia el horno con regularidad para eliminar la grasa y los goteos, y para que siga funcionando bien.

Limpia el panel de control de su cocina. Pásale un paño húmedo que no suelte pelusa, y usa detergente para vajilla, pero no lo mojes. El agua podría filtrarse en los circuitos y dañarlos.

Refrigerador

Limpia los serpentines. En la parte inferior o trasera del refrigerador, las bobinas del condensador tienden a acumular polvo, suciedad, grasa y otras impurezas, lo que reduce su eficiencia. Aspíralos con un accesorio de cepillo suave al menos dos veces al año.

No amontones objetos encima del refrigerador. Por muy tentador que resulte usarlo como espacio de almacenamiento adicional, los objetos colocados encima pueden interferir en la capacidad del aparato para disipar el calor.

Lavavajillas

Saca los restos de comida de los platos antes de cargar la máquina. No los enjuagues, pero sí quita los huesos y otros restos duros de comida que pueden causar atascos.

No detengas el lavavajillas a mitad de ciclo. Si olvidaste poner una taza de café, espera a la siguiente carga o lávala a mano en lugar de provocar una parada brusca.

Limpia el filtro. Tira la comida que se queda pegada cada mes (o más a menudo si los platos quedan arenosos) para que no se atasque.

No olvides la junta de la puerta. Límpiala regularmente con un paño empapado en vinagre para evitar la formación de moho.

Consigue un electrodoméstico de buena calidad por menos dinero y ahorra $70 al año

Sigue estos consejos para ahorrar:

Buscar descuentos locales

Podrías reducir el costo de un nuevo electrodoméstico de cocina hasta $840 (o $70 al año durante su vida útil de 12 años) o posiblemente más a través de los incentivos de la compañía de servicios públicos; busca aquí.

Considera la compra de usados

Una cocina u otro electrodoméstico de segunda mano de un taller de reparación o de electrodomésticos usados puede suponer hasta un 75% de descuento y suele tener una garantía de 6 meses.

Busca opciones de cajas abiertas

Los electrodomésticos devueltos y los modelos de exposición podrían venderse con importantes descuentos en las tiendas de electrodomésticos.

Cómo encontrar un lavavajillas ecológico

Muchos fabricantes afirman que sus productos son ecológicos, pero ¿qué significa eso y cómo puedes estar seguro de que es cierto? La designación Green Choice de Consumer Reports te ayuda a responder estas preguntas. Antes de otorgar la designación, consideramos cuán sostenible es el producto a lo largo de su ciclo de vida. Nos fijamos en los materiales usados para fabricarlos, cómo están fabricados, cómo funcionan en el hogar y con qué eficiencia se pueden reciclar. Por ejemplo, los lavavajillas. CR evalúa la eficiencia energética y en el consumo de agua de cada modelo, la fiabilidad de la marca, el peso y el volumen, los materiales del interior (por ejemplo, de qué material está hecha la cubeta interior) y mucho más. También hemos calificado lavadoras y autos Green Choice, y ampliaremos el programa a más productos a finales de este año.

Los 4 mejores lavavajillas ecológicos según las pruebas de CR

Reciclar electrodomésticos correctamente

Una estadística impactante: Cerca de 2 millones de toneladas de grandes electrodomésticos desechados fueron a parar a los vertederos en el último año estudiado por la EPA. Si tienes que deshacerte de un electrodoméstico, te explicamos cómo hacerlo de forma responsable.

Si aún funciona, ofrécelo a una organización benéfica local como Habitat for Humanity o publícalo en Freecycle, Facebook Marketplace, Nextdoor o Craigslist.

El programa Responsible Appliance Disposal (Desecho responsable de electrodomésticos) puede ayudarte a localizar empresas y grupos que recojan y reciclen grandes electrodomésticos, algunos sin costo alguno. (Más información en el sitio web de la EPA ).

Si vas a cambiar el electrodoméstico, pregunta si la tienda que te lo va a entregar ofrece un servicio de recogida.

Si vas a deshacerte de un refrigerador (o aparato de aire acondicionado) viejo, es posible que necesites un tratamiento especial debido a los refrigerantes clorofluorocarbonos (o CFC), que contribuyen a la disminución de la capa de ozono de la Tierra. Llama al departamento de saneamiento de tu ciudad para preguntar cómo hacer para que lo recojan.

Si no puedes regalarlo, podrías contratar un servicio de recogida. (Comprueba primero sus prácticas de reciclaje). Según Angi, un sitio web de servicios para el hogar, los costos de retirada de trastos pueden empezar en $60 y alcanzar un promedio de $240.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en el número de mayo/junio de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.