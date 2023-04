Claves del juicio contra Trump por difamación que arranca el 25 de abril

Aunque su equipo de abogados intentó retrasar el inicio, el expresidente Donald Trump enfrentará un juicio civil por difamación y agresiones el 25 de abril, luego de una demanda de la periodista y escritora E. Jean Carroll.

Este caso inició tras las acusaciones en 2019 de Carroll sobre la agresión sexual de Trump a mediados de la década de 1990.

En 2022, Carroll presentó dos demandas civiles, acusando a Trump de difamación y agresión, además de señalar daños no especificados.

Las acusaciones

Carroll acusó a Trump de haberla agredido sexualmente en los Almacenes Bergdorf Goodman, en Manhattan, en algún momento de 1995 o 1996.

Ella era una reconocida comentarista en televisión y la revista Elle y, cuenta, que se encontró con Trump en el almacén cuando supuestamente compraba un regalo; él pidió un consejo a Carroll pero luego la empujó a un vestidor para violarla.

Ella afirma que no denunció el hecho a la Policía, ya que estaba preocupada por su reputación. Su visión cambió tras el escándalo de Harvey Weinstein, acusado de múltiples agresiones sexuales.

Carroll está demandando a Trump por agresión y difamación y busca compensación por daños.

“No conozco a esta mujer, no tengo idea de quién es. Aunque se supone que no debo decirlo, lo haré: ¡Esta mujer no es mi tipo!”, dijo Trump en un comunicado en su red social Truth Social en octubre del 2022.

Los dos juicios

Carroll presentó dos demandas, pero la primera se pospuso indefinidamente, mientras la segunda logró avanzar, a pesar de que el equipo de abogados de Carroll intentó juntar ambas demandas, pero el juez Lewis Kaplan, la Corte del Distrito Sur de Nueva York, rechazó la moción.

La demanda que avanzó fue posible tras una ley en aprobada en Nueva York que abrió una ventana temporal de un año para permitir que víctimas de agresiones sexuales –sin importar cuándo ocurrieron— demandaran ante tribunales.

“Nueva York aprobó un estatuto en 2022, que dice: ‘sobrevivientes de violación que tienen estatutos de limitaciones, ahora tienen un año para presentar sus reclamos, les daremos una ventana especial’”, explicó a este diario el exasistente del fiscal del Departamento de Justicia, Kevin O’Brien. “Entonces, los abogados de Carol, que son muy perspicaces, y realmente son buenos… inmediatamente presentaron una segunda demanda”.

El juicio del 25 de abril es por la demanda de Carroll hecha por difamación y por agresiones en el ataque en la década de 1990.

“Trump hizo algo increíblemente estúpido. Incluso para sus estándares, volvió a defender después de dejar el cargo, en su sitio de redes sociales… Entonces, esto les permitió presentar una segunda acción por difamación por declaraciones hechas después de que él fuera presidente”, agregó O’Brien, quien también es socio de la firma Ford O’Brien Landy LLP.

La primera demanda se pospuso indefinidamente, ya que hay declaraciones de Trump de 2019 y existen cuestionamiento sobre si dichas expresiones fueron hechas como mandatario o no, pero si no se resuelve esa duda sería complicado avanzar, ya que el exmandatario estaría protegido por difamación.

La Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito deberá decidir sobre ese cuestionamiento.

La selección del jurado

El juez Kaplan rechazó dos solicitudes de aplazamiento del juicio abogados de Trump, además de limitar algunos de sus requerimientos sobre la selección del jurado.

Los abogados de expresidente querían que los miembros del jurado proporcionaran sus nombres, empleo y otros 38 datos en cuestionarios escritos, pero el juez lo rechazó.

Hay otros aspectos que incluirán los cuestionamientos a posibles miembros del jurado, como si tiene “sentimientos negativos” hacia Trump e incluso si el movimiento Me Too ha “afectado su vida”.

Por otro lado, el abogado de Trump, Joe Tacopina, también pide al juez autorice la ausencia del exmandatario, al afirmar que hay varios elementos de logística en seguridad, aunque afirma que el republicano está dispuesto a acudir a la corte.

¿Trump enfrenta prisión?

En caso de perder el juicio, el expresidente Trump recibiría algún castigo sugerido por el jurado o impuesto por el juez, pero el republicano no enfrenta prisión, ya que es un proceso civil.

“No hay prisión involucrada. Quiero decir, ya sabes, la violación también es un delito, por supuesto, pero no está siendo procesado en este caso”, explicó O’Brien.

El experto agregó es poco viable que haya algún tipo de acuerdo entre Carroll y Trump.

“No veo ningún tipo de acuerdo que pueda ocurrir… Él nunca va a decir: ‘Lo siento’”, expuso O’Brien.

