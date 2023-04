¿Lionel Messi en la MLS? Diego Valeri espera con ansias el fichaje del capitán de la Albiceleste

El exjugador argentino Diego Valeri, ex de Lanús y uno de los más ganadores en la historia de la MLS, consideró este miércoles en una entrevista con EFE que la liga estadounidense puede ofrecer “un proyecto de vida” a Lionel Messi y expresó el deseo de que la estrella del París Saint Germain-elija el ‘soccer’ como próximo destino.

Tras ser doble campeón de Estados Unidos con los Portland Timbers, en 2015 y en el torneo ‘postcoronavirus’ MLS is Back de 2020, Valeri dejó el fútbol el año pasado y es ahora comentarista del nuevo ‘MLS Season Pass’ en Apple TV.

Forma parte de un proyecto ambicioso, después de que la MLS firmara un histórico contrato de diez años con Apple para llevar el ‘soccer’ a más de cien países, en inglés, español y francés.

Disfruta del “segundo tiempo” de su vida en Estados Unidos y promueve una liga que crece a pasos agigantados y que quiere tutear en diez años a la elite del fútbol europeo. Considera que la MLS cuenta ya con una mixtura de veteranos y jóvenes talentos como su compatriota Thiago Almada, pero tiene claro que un posible fichaje de Messi por el Inter Miami lo cambiaría todo.

Pregunta: Usted fichó por los Timbers en 2013. ¿Esperaba que la MLS pudiera alcanzar este nivel en diez años?

Respuesta: Es un buen momento de la MLS. Cuando llegué, en 2013, me imaginaba la liga dando pasos hacia adelante en términos de ser más competitiva. Lo que no imaginaba es verla cómo está ahora, potenciando jugadores jóvenes, con tantos equipos, con clubes capaces de lograr grandes ventas.

P: El de Messi es un nombre cada vez más frecuente cuando se habla de dar el impulso definitivo a la MLS. ¿Ve posible su llegada?

R: No puedo ser imparcial, no puedo ser objetivo en esto. Soy totalmente parcial, porque quiero que esté aquí mañana, genial si puede ser mañana que esté jugando en algún club de la MLS, parece que sería en Miami. Sería estupendo. Quizás lo más reciente comparable es lo de (David) Beckham, cuando llega en 2007 y a la liga le da una visibilidad diferente.

P: ¿Con qué fútbol se encontraría Messi?

R: Este es otro momento de la MLS, puede ofrecerle un proyecto de vida. Es un momento muy especial para él, por todo lo que se dio, la Copa del Mundo, porque se fue recientemente del Barcelona, su casa, su lugar. La MLS podría ofrecerle un camino y algo más allá.

Ojalá que se le pueda convencer. La decisión la va a tener él y su familia. Más allá de la oferta que tendrá. A ver qué motivación tiene y qué tipo de decisión tomará.

P: Los jugadores están encantados con el ambiente de trabajo de la MLS.

R: Esa presión externa no está al mismo nivel, no hay ese nivel de exigencia y de análisis constante que tienen los clubes top europeos. La MLS también tiene formato distinto, sin descenso. Esas condiciones hacen que la presión externa sea diferente. Los aficionados respetan a los jugadores, respetan los procesos.

P: ¿Cómo vive este nuevo capítulo de su vida en Apple TV y MLS Season Pass?

R: Muy contento de esta oportunidad, se formó un gran grupo de trabajo. Todo es de primer nivel, de alta calidad, y eso me potencia muchísimo. Me contactaron y me contaron el proyecto. Les dije que no seguiría jugando y su proyecto me convenció, me pareció súper ambicioso, algo que no se ha hecho hasta ahora.

P: ¿Cómo vivió su retirada del fútbol?

R: Había cosas del ambiente que me pesaban demasiado. Empecé muy joven y estos últimos años se me hicieron complicados. Quise empezar una nueva etapa con mi familia, ya no como uno solo. Había conseguido también muchas cosas en el fútbol y estaba inquieto de empezar con mi segundo tiempo.

Decidí volver a Lanús, me di un tiempo que terminó siendo un semestre. Fue difícil, extraño mucho jugar, sobre todo el día de partido, pero Apple TV y MLS me dieron la posibilidad de estar cerca del juego.

P: ¿Qué opina de su compatriota Thiago Almada en Atlanta?

R: Se dio la circunstancia que le tocó participar en el equipo que ha sido campeón del mundo. El hecho de que el técnico de Argentina diga ‘a este chico lo voy a llevar al plantel del Mundial’, eligió a él, algo vio en Almada para elegirlo, eso es lo que más llama la atención.

Yo veía que había jugadores capaces de meterse en un plantel de ese prestigio. Este campeonato ya se ve expresado en él su impacto. Atlanta sin Thiago se siente bastante perdido. Es un joven que sigue creciendo, buscando su punto máximo.

P: La MLS lanzó este año la ‘Leagues Cup’, un torneo de un mes entre clubes de Estados Unidos y de la LigaMX. ¿Qué le parece este proyecto?

R: Lo de la ‘Leagues Cup’ me parece un proyecto fantástico. Será una experiencia única. A la MLS y a la Liga MX le va a venir muy bien. Se potencian las dos ligas.

