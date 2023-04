Bridget Fonda revela que no regresará a la actuación

El año pasado la actriz Bridget Fonda (protagonista de filmes como “It could happen to you”, “Singles” y “Point of no return”) fue captada por los paparazzis mientras salía a dar un paseo; lo que llamó la atención es que ya no lucía como antes. Tras un accidente ocurrido en 2003 en el que se lastimó la columna ella dejó de aparecer en películas, pero ahora un reportero la esperó pacientemente en el aeropuerto de Los Ángeles para saber si habría una posibilidad de que ella regresara al mundo del cine.

El video que dio a conocer The Daily Mail muestra a Fonda (de 59 años) luciendo contenta y relajada mientras el periodista se acerca y le dice: “Hola Bridget ¿Cómo estás? Todos quieren saber si quieres regresar a Hollywood. ¿Hay una oportunidad?” A lo que ella responde con un tajante “No”.

El entrevistador insistió: “Tienes una carrera icónica y algunas de las mejores películas. ¿Hay alguna posibilidad de que regreses? ¿Hay algún director que pueda convencerte?” Pero Bridget dijo: “No lo creo. Es demasiado agradable ser una persona civil”, al mismo tiempo que abordaba una camioneta, sin perder la sonrisa en su rostro.

