López Obrador explotó contra periodistas que cuestionaron lujosos viajes de su secretario de Defensa

Hace poco se dio a conocer una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo, en la que se revelan los millonarios viajes del secretario de Defensa Nacional de México (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval González.

Utilizando jets del Ejército y hospedándose en hoteles de alta gama en el extranjero, el mando militar y su familia también disfrutaron de comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia y visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas.

Todo esto fue consultado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina y, como es su costumbre, la respuesta del mandatario dejó mucho qué desear.

Y es que, en vez de responder a dichos viajes del titular de la Sedena, López Obrador desestimó la información e incluso desvío la atención cuestionando los viajes que algunos periodistas o dueños de medios hicieron con dinero público.

“¿Y Loret de Mola, o sea; y los Junco, del periódico Reforma, sí; Ealy Ortiz? O sea, que me van a decir: ‘Ah, es que ese es su dinero’. No, no, no, también ese dinero que manejan es dinero público. ¿Qué, no venden protección? ¿Qué, no venden publicidad gubernamental?”, señaló.

El presidente culpó a la DEA

Pero es no es todo, pues el presidente se atrevió a culpar a la DEA por esa filtración, asegurando que ocurrió al igual que cuando hackearon el sistema de información de la Sedena.

“Es parte de lo mismo, esa es información de la DEA, o de cualquier otra agencia, como hackearon el sistema de información de la Secretaría de la Defensa”, declaró.

Asimismo, dijo que con esto queda de manifiesto que muchos de los seguidores de quienes acusa, calumnian a su secretario de la Defensa. “No voy a decir que sean renegados o contrarios al interés nacional o antipatriotas, no, no, no, nada de eso, son proestadunidenses, o sea, les molesta”, indicó.

Por último, el mandatario mexicano afirmó que los medios que están en su contra han acudido a acusarlo con el Departamento de Estado y el Congreso de Estados Unidos, pero aclaró que ya no existe la misma política de hace 200 años.

