Elon Musk anunció que pagará personalmente por el check de verificación de algunos usuarios famosos: cuáles son

Elon Musk reveló que está dispuesto a pagar por la membresía de Twitter Blue de un número selecto de usuarios. El multimillonario propietario de la red social informó acerca de su intención a través de su cuenta de Twitter.

Si bien Musk no se refirió directamente al por qué de su decisión, se presume que esto tiene que ver con el hecho de que puedan mantener su check de verificación azul, el cual es uno de los principales beneficios de contar con Twitter Blue.

“Estoy pagando por algunos personalmente”, dijo Musk el jueves en respuesta a un tweet en el que se mencionaba que Lebron James estaba suscrito al servicio pese a que la estrella de los Angeles Lakers había dicho que no estaba dispuesto a pagar los casi $8 dólares de Twitter Blue.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Horas más tarde el multimillonario respondió también a un tweet publicado por el escritor Stephen King en el que este negaba haber pagado por su suscripción. En este caso el mensaje de Musk fue un simple “De nada namaste”.

You’re welcome namaste 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Posteriormente Elon Musk reveló que también está pagando por el check azul del actor William Shatner, conocido por interpretar a capitán Kirk en la serie Star Trek. En dicho tweet Musk dijo que únicamente estaba dispuesto a pagar por la verificación de estas tres cuentas, que en conjunto suman más de 61.9 millones de seguidores.

Negados a pagar

La elección de las cuentas de Lebron James, Stephen King y William Shatner no es casualidad ya que se trata de tres importantes figuras que tras conocerse la nueva política de verificación de Twitter habían anunciado que no estaban dispuestos a pagar para mantener su estatus de cuentas verificadas. Just Shatner, LeBron and King— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

En algunos casos, como en el de King y Shatner, incluso llegaron a mantener acaloradas discusiones por las decisiones y cambios implementados por Musk con la plataforma.

Cabe destacar que ninguna de las personalidades se ha pronunciado tras darse a conocer que sus cuentas podrán continuar contando con sus respectivos checks de verificación. Algo sobre lo que Musk no ha precisado es si continuará pagando de manera indefinida por las suscripciones o si se trata simplemente de un hecho puntual.

