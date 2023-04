Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de abril de 2023

PISCIS

Renacerá el amor en tu vida, si esa relación no se pudo dar en el pasado es el momento perfecto para que empiece a volver a nacer ese sentimiento. Momento de ser feliz y atender todo eso que estaba pendiente. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 3, 7 y 5. Ya no temas a cambios, arriésgate que es la única manera en que lograrás cambiar todo lo ordinario de tu vida. Es importante que no se cometan los mismos errores del pasado o podría haber una separación definitiva. No descuides tu parte emocional y trata de que siempre exista un balance en tu vida, bájales a los excesos que no te llevarán a ningún lado. Recuerda que las personas de tu familia constituyen la parte fundamental de tu vida, no te enojes o molestes con ellos pues son quienes siempre te sacarán de tus apuros. Cuida mucho lo que le cuentas a una amistad de piel morena clara todo lo que le dices va y lo riega y lo chismea a los demás. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, aprovecha todo lo que venga y no dejes nada para otro día. Se viene un chorro mil de nuevos proyectos a tu vida que te harán mejorar en los dineros, te dejarán muchas ganancias económicas y la oportunidad de viajar a nuevas tierras. Si sigues bufando nomas por bufar te vas a encontrar a la orna de tus zapatos y te meterás en problemas bien gruesos. No te dejes menospreciar por nadie, date cuenta de lo que vales y date tu lugar siempre en todo lo que hagas.

ACUARIO

No te permitas caer ni fracasar por nadie, tienes vida y con eso podrás lograr todo lo que te propongas, el problema es que te dejas caer por cualquier tontería. Si bien es cierto que en tu pasado te fue bien mal y desde entonces ya no te viste buena o bueno también es cierto que te llenarás de nuevas oportunidades y tendrás de dónde escogers. El amor se ha vuelto algo que ya no es necesario en tu vida pues sabes que es mejor vivir con lo que viene siendo la soledad más que nada que con una persona que no te sirve ni para ir a incomodar a la gestora de sus días. Déjate de flojeras y ponte ya las pilas, el amor no lo vas a encontrar ya construido, sino que tendrás que buscar a la persona adecuada con quien sembrarlo o hacer que renazca. Es momento que analices lo que has hecho de tu vida y hacia donde te diriges pues andas bien perdido o perdida, ponte metas y consolídalas y que ninguna persona te limite en lo que quieres, buscas y deseas. Vienen muchos cambios, vas a madurar mucho en estos días y te darás cuenta quien en realidad vale la pena y quien de plano ya no merece seguir en tu vida. Te enterarás de una noticia que te hará que se te caigan los calzones sobre una persona importante para ti, pues muchas cosas que te negabas a creer saldrán ciertas, las decepciones aparecerán, pero sabrás aceptar las cosas. Hay momentos en que te pones triste por no lograr consolidar metas o porque las personas no te responden cómo quisieras, échale la mirada al vecino o a tus amistades y verás que están piors que tu así que mismamente que eso no te importe.

CAPRICORNIO

Estarás madurando mucho, sin duda alguna ya no eres el mismo o la misma de antes, es importante que ya sientes cabeza y te dejes de tonterías, la vida es bella, pero tú te la complicas mucho en otras cuestiones. Oportunidad de crecimiento en tu trabajo con un cambio de puesto o la propuesta de un nuevo empleo que te dará mejores ingresos, no sueltes ningún trabajo hasta no tener asegurado el otro. Tienes todo pa tener el cuerpazo perro que siempre has querido pero te encantan las garnachas y la cheve por eso no consolidas nada, recuerda que subes mucho de peso. Algunas veces ni tú te entiendes, cambias de opinión como cambias de calzones y eres testarudo o testadura a más no poder, las oportunidades tienen fecha de vencimiento, si quien te gusta no te pela next, no es momento de perder tu tiempo. Bájale dos rayitas a tu humor estas en un tono que no puedes ni contigo, si algo no te sale como quiere son busques más culpables cuando sabes bien que lo eres tú. Podrías ser víctima de una traición en estos días, ten cuidado en la cuestión de tu trabajo pues de por ahí podría venir la cosa. Déjate de tonterías y atiende tu vida, no es momento de tomar represarías en contra de nadie, la vida se encargará de hacerte justicia y poner en su lugar a las personas que te han dañado o puesto piedras en tu camino. Es importante que medites lo que has hecho en tu vida, tienes todo para que consolides una relación, pero tu desconfianza no te hace llegar a ningún lado.

SAGITARIO

Estañarás mucho a persona de tu pasado quien fue muy importante para ti, pero en su momento tuviste miedo de darle una oportunidad hoy que la anhelas la vida te pondrá en jaque. Siempre bien fuerte con quien quiera dañarte, siempre con la actitud al 100 no te dejas de nadie y ten presente que no ha existido la persona que logra manipularte o hacerte sentir mal. Es importante que te dejes de complejidades y manipulaciones y le pongas más ganas a tus metas y sueños, vienen situaciones muy complejas, no gastes más de lo que tienes o solo dejarás deudas pendientes de las cuales te serán difíciles de salir. Cuídate mucho de traiciones de amistades y ten cuidado con jefes o compañeros de trabajo pues podrían ponerte trabas para que logres tus metas y tus objetivos. Es probable que la vida te ponga en una situación que te hará amar tu vida y darte cuenta de que sea lo que sea lo que eres ha sido con base en esfuerzo y dedicación. No des más de lo que recibes y no te enojes por cuestiones que van a pasar sin problema y tienen solución. Amistad necesitará mucho de tu ayuda, no le cierres las puertas y dale tu consejo bueno o malo lo necesita. Un viaje que has traído en mente se cancela debido a falta de presupuesto y de interés por parte de otras personas.

ESCORPION

Tu buen carácter será el arma perfecta para lograr lo que has traído en mente, no te limites en nada de hoy en adelante y aprende a disfrutar cada cosa que la vida te pone a tu paso, tu valentía y fuerza de voluntad te llevarán por un camino bastante bueno en el cual aprenderás a dominar tus sentimientos, se les será difícil volver a engañarte pues has aprendido un chorro mil de los golpes y traiciones de tu pasado. No vivas en eso ni dependas de esas actitudes, tu sigue tu vida y si sale alguien más en el camino date la oportunidad, recuerda que no estas para perder el tiempo ni puedes estar esperanzado o esperanzada a que a esa persona se le inche para que dé el primer paso. Ponte las pilas pues solo así lograrás concretar tus metas y esfuerzos, es posible que andes algo pensativo sobre cierta persona que días te muestra interés hacia ti y otros días se aleja y no hace nada por conservarte en su vida. No confíes tan pronto en quien llega a tu vida o solo te expondrás a que solo te ultrajen la caricia, no aflojes tan rápido pues se pierde el encanto de la conquista y el cortejo y así jamás lograrás consolidar una relación, si lo que buscas es diversión y cero compromisos pues comete al mundo y que te valgan las habladurías de la gente que al fin que ni te mantienen ni nada. Noticias de familiar de tierras lejanas en próximas fechas. Expareja te recuerda desde hace algún tiempo. Puedes darlo tú y si te rechaza al menos ya nos seguirás ahí perdiendo el tiempo. Cuídate de robos y perdición de objetos pues podrían presentarse en esta semana.

LIBRA

Ponte ya las pilas y no caigas más en situaciones que solo te dejen como él o la débil, tienes todo pa tener a quien se te de tu regalada gana, pero te atontas mucho al esperar que las personas sean como tú. Deberías de confiar más en ti antes de confiar en otras personas. Ya no te culpes por errores que no cometiste y no son tuyos, date la oportunidad de meditar y de perdonarte cualquier falla que hayas cometido, se te da mucho el flagelarte y hacerte daño. Hay días en que te sacarás de onda por las actitudes de las personas que te rodean pues días te pondrán la mejor car ay otros no voltearán a verte. La vida es muy corta y ésta te llenará de oportunidades en muchas áreas, sin embargo, deberás de ser muy inteligente pues habrá personas muy envidiosas, ten cuidado con problemas respiratorios pues estarán a la orden del día. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, cada día tu esfuerzo y dedicación se verá mejor reflejado. Cambios en el amor se visualizan, la llegada de una persona de piel blanca que te hará cambiar de opinión. Es probable que te enteres de chismes en tu contra en estos días y vienen por parte de una amistad o persona muy querida, recuerda que quienes deben permanecer en tu vida son esas personas que te ayudan a mejorar, no personas que te perjudican, personas culeis donde quiera. Persona que ya no está en este mundo te protege y en próximas fechas sentirás su presencia más que nunca. Ten mucho cuidado en lo que deseas pues el universo podría ponértelo frente a ti.

VIRGO

Si tienes pareja los celos y la inseguridad se harán presentes, no des motivos para causar conflictos entre ustedes. Ten cuidado con cambios en tus pensamientos, podrías hacer a un lado tus sueños y metas y lo que en realidad es importante. Algunas ocasiones te da miedo cumplir tus sueños pues temes equivocarte o que solo sean simple ilusiones, ten presente que el que no arriesga no gana. Recuerda lo que vales y quién eres en realidad, quien te quiera que le cueste obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú piensas. A cometas imprudencias con lo que sale de tu boca pues por ahí mismo podrías cometer grandes errores y lastimar a personas que constituyen parte medular en tu vida. Podría presentarse un problema con un familiar debido a malentendidos. Te vienen cambios en estado de ánimos y pensamientos un poco pesimistas antes de ir a la cama. Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Deja de pensar que el mundo está en tu contra, si tú no haces nada por resolver tus problemas existenciales y de tu pasado nadie lo va a hacer por ti. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor.

LEO

Un embarazo o chisme en la familia se podría presentar en próximas fechas. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale la pena seguir ahí. Hay miedos de tu pasado que no has logrado superar y por lo tanto te retrasas en tus sueños y metas. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos íntimos estarán muy despiertos. Chismes de amistades llegarán a tus oídos, que no te afecten. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Hay muchas oportunidades de crecimiento económico y de concretar una relación, pero necesitas ponerte las pilas y no ser tan exigente en cuestiones de amores o al final podrías perder grandes oportunidades. La pasividad que te caracterizaba quedará en el pasado pues tendrás la actitud y el carácter que se necesita pa’ mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida, no les des gusto. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Hay momentos en tu vida que desearías una relación estable, pero te has dado cuenta de que en los últimos tiempos las personas que llegan a ti no te sirven pa nada pues suelen ser personas desechables.

CÁNCER

Una familiar te dará una gran lección que no olvidarás. Es momento de tomar las riendas de tu vida, de dejar de pensar en lo que no fue y no pudo ser. Quien te quiera que lo demuestre, quien no que vaya a incomodar a la gestora de sus días y se quite de la puerta y deje de estorbar. No te desesperes si las cosas no te salen como quieres, la vida pondrá lo que sea mejor para ti en tu camino. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Ten presente que quien mendigue amor no se quiere y no sé valora, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más fuerte en ese aspecto. Si tienes pareja mejorará mucho la relación y muchos problemas que los separarán quedarán en el pasado. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas.

GÉMINIS

Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales. Es probable que quieras regresar a tu pasado para volver a vivir algo que te hizo feliz, no vale la pena pues podrías volver a terminar con el corazón destrozado o destrozada. Aprende a respetarte y quererte más, a darte cuenta de que el amor no dura para siempre y que cada nuevo amor será una nueva oportunidad para ser feliz. Si quieres mejorar los ingresos hay posibilidades, pero no esperes que el dinero caiga del cielo, te vienen tres oportunidades muy buenas, escoge la que más te convenga y te deje mejores ingresos. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas cansado o cansada de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa quitarte la caricia y después ni adiós te dicen. Hay momentos en que desearías mandar todo al carajo, ten paciencia recuerda que las pruebas más difíciles te dejarán grandes enseñanzas. No te preocupes por quien te afectó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. No descuides tu cuerpazo, estas en una etapa que engordarás mucho, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va a dificultar mucho el lograr perder peso. Vienen cambios muy buenos pues un amor de tierras lejanas estará pensando mucho en ti, le mueves mucho el tapete. Podrías entrar en conflicto con una amistad debido a que andará ladrando cosas de ti; no hagas caso y que no te afecten dichos chismes.

TAURO

En tu trabajo se visualiza estabilidad, se aproxima la llegada de una noticia que sucederá a más tardar para el mes de mayo. Tu buen sentido de humor y capacidad para atraer a las personas será la pieza clave para la consolidación de muchos de tus sueños. Ten cuidado con amores de un rato, no te convienen pues eres muy de enamorarte a la primera cita. Días de mucha reflexión, comenzarás a ver hacia el pasado y futuro y sabrás que es lo que quieres, estás madurando mucho y Dios te llenará de bendiciones en esta etapa de tu vida. Cuida tu sentido de humor pues podrías amargarte por comentarios y cosas que verán tus ojos en estos días y no te agradarán en lo absoluto. La posibilidad de emprender un negocio se ve muy próxima, ponte las pilas que vas a lograrlo si le pones el empeño necesario. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a lo mismo habiendo tantos nuevos errores por cometer. Date tu lugar y se más fuerte antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Muchas personas llegarán a tu vida, muchas de ellas no serán buenas y solo buscarán afectarte y hacerte daño. Días muy complicados, pero saldrás adelante poco a poco.

ARIES

La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Si tienes ya una relación trata de buscar momentos para reafirmar el amor que existe, deja de buscar motivos para pelear eres muy de traer el pasado al presente. Días buenos y malos en camino, pero madurez en los próximos días, aprenderás la lección de un error que has venido cometiendo desde hace algún tiempo. Oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Te enteras de evento social al cual no fuiste invitado o invitada sin embargo no te afectará en nada esa decisión. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue, no es tiempo de andar perdiendo el tiempo. Cuídate de cambios de humor repentinos podrían meterte en grandes problemas. Algunas ocasiones piensas mucho en lo que pudo ser, que eso ya no te quite el sueño aprende a vivir tu presente y hacer un lado el pasado que nada nuevo tiene que ofrecerte.