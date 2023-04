AMLO dice que no quiere ni necesita ayuda de Estados Unidos para luchar contra el crimen organizado

Andrés Manuel López Obrador le dijo a Estados Unidos que “no quiere ayuda” para combatir el crimen organizado antes la presión Washington para que su gobierno luche contra los grupos de narcotráfico que tanto daño le están haciendo tanto a su país como al de las barras y las estrellas.

Fue durante el paso del mandatario mexicano al Puerto de Veracruz donde celebró el aniversario de la “Defensa patriótica” que conmemora las Fuerzas Armadas de México ante la segunda invasión estadounidense en el país en 1914, que dejó en clara su postura.

“Lo decimos y que se oiga bien y que se oiga lejos, no aceptaremos ninguna intervención, nosotros tenemos la capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismos, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”, señaló.

AMLO le recordó a los asistentes que México es un país libre y soberano, por lo que recae en el ejecutivo la toma de decisiones políticas en el interior, con dependencia del exterior.

“La enseñanza mayor (del hecho histórico) es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libre y somos soberanos”, sentenció el mandatario.

Además, dejó ver que aunque se trate de una buena intención la ayuda que pueda estarle ofreciendo Estados Unidos a los mexicanos “nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos“.

El mensaje de AMLO llega semanas después de que un grupo de republicanos han propuesto declararle la guerra a los cárteles mexicanos y designarlos como terroristas y días después de una conferencia encabezada del Departamento de Justicia (DOJ) en la que se aseguró que la DEA se infiltró en las entrañas de las organizaciones criminales y se presentaran cargos contra “Los Chapitos”, el Cartel de Sinaloa y otras más.

“Hoy, el Departamento de Justicia anuncia importantes acciones de cumplimiento contra la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, dirigida por el Cártel de Sinaloa e impulsada por compañías químicas y farmacéuticas precursoras chinas”, así lo dijo el fiscal general Merrick Garland.

En tanto la administradora de la DEA Anne Milgram aseguró durante su intervención que las acusaciones envían un mensaje claro a Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo.

“Los Chapitos fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo, la amenaza de drogas más letal que nuestro país haya enfrentado jamás, lo inundaron en los Estados Unidos durante los últimos ocho años y mataron a cientos de miles de estadounidenses. Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cártel de Sinaloa y la red Chapitos, obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los siguió por todo el mundo. Agradezco a los hombres y mujeres de la DEA por su trabajo excepcional en este caso”, señaló Milgram.

“Se habla en Estados Unidos de intervenir y de enfrentar a la delincuencia organizada, a los narcotraficantes dándoles un trato de terroristas y que por ese motivo van a venir a ayudarnos, a apoyar para enfrentar a la delincuencia organizada”, señaló Obrador.

Sigue leyendo:

• Dos cárteles colosales disputan el territorio mexicano

• El Cártel de los Zheng, la familia china que trafica fentanilo a México y otros países desde 2013

• “El Cholo Iván”, mano derecha del Chapo, sería una pieza clave de EE.UU. contra Ovidio Guzmán