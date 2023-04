Conoce la colorida casa que la actriz Karla Souza compró en Pacific Palisades por $4,800,000

La actriz mexicana Karla Souza, de 37 años, sería la nueva dueña de una colorida y rústica mansión en Pacific Palisades, en California.

La propiedad, que fue construida en 2009, habría sido comprada por la celebridad el 5 de octubre de 2022, sin embargo, fue hasta ahora que se difundieron los detalles de la operación.

De acuerdo al portal Dirt, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la actriz de la serie “How to Get Away with Murder” habría abierto la billetera y desembolsado la estratosférica cantidad de $4,837,000 de dólares por su nuevo hogar.

La compra se produjo en una operación fuera del mercado y poco tiempo después de que Souza se desprendiera de su antigua morada, la cual se ubica a muy poca distancia de la nueva, era más pequeña y solo constaba de un piso.

Su nuevo inmueble, que está distribuido a lo largo de dos pisos y su fachada es de tono verde, cuenta con una extensión de 2,870 pies cuadrados, con cuatro recámaras y con cuatro baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina, de comedor, de sala de estar, de sala principal, de biblioteca, de cuarto de lavado, de porche cubierto, de balcón, de garaje para dos coches, entre otras habitaciones.

La cocina es semiabierta y algo amplia. Está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una barra que funciona como desayunador, pero también para preparar los alimentos.

La recámara principal, donde seguramente duerme Karla Souza, cuenta con espacio para una cama grande, con un balcón con vistas al mar, con un vestidor y con un baño tipo spa con tocador doble, con wc, con bañera y con ducha de vapor.

Al exterior, en su lote de 0.13 acres, goza de terraza, de áreas verdes, de jardín de rosas, de huerto, entre otras amenidades.

Para ver más imágenes de la nueva casita de esta gran actriz mexicana, da clic aquí.

Sigue leyendo:

¿Es verdad que Shakira y Alejandro Sanz comprarán una mansión en Miami por $20,000,000?

Muestran por dentro la enorme e increíble mansión del futbolista francés Kylian Mbappé en París

Lanzan a la venta el hermoso penthouse que Kendall Roy habita en la serie “Succession”

Conoce la casa de Brooklyn que Steve Nash, exestrella de la NBA, vende por $6,250,000