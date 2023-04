La carta de tarot para la semana del 24 al 30 de abril 2023

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2023. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Seis de Oros

1. Seis de Oros: Aceptar la ayuda de otros no te hace menos. Nadie va a pensar mal de ti, nadie hablará mal de ti, todo lo contrario, lo hacen con cariño y respeto. Es tiempo de dejarte ayudar, es tiempo de dejar de cargar cuando hay personas a tu alrededor queriendo ayudarte. Estas acostumbrado, acostumbrada, a dar y dar y por eso que otros salgan en tu auxilio lo sientes mal, sientes que es una carga, pero solamente pregúntate ¿cuándo ayudaste lo hiciste de corazón, fue una carga? Y esa respuesta te ayudara a fluir. Te has dedicado a hacer crecer tu buen karma y ahora la vida te regresa de manera generosa todo lo que has dado. Es tiempo de cerrar ciclos, es tiempo de limpiar tu energía y dejar atrás todo eso que te lastimo, que te lastima, la vida te estará poniendo de frente una nueva oportunidad en lo amoroso, tómala, disfruta de una nueva etapa, será tan diferente y ligera que no podrás creerlo.

2. La Emperatriz

2. La Emperatriz: Lucirás radiante esta semana, a donde vayas y en donde te pares puedes ser el centro de atención, lo que digas será tomado muy en cuenta y tus formas y maneras serán admiradas. La seguridad con la que te expreses te abrirá posibilidades en el trabajo, en el amor y en los estudios, no habrá obstáculos que no puedas librar esta semana gracias a tu poderío. En lo laboral, tendrás un crecimiento inesperado, puedes tener un cambio de puesto, una promoción o un aumento de sueldo, y todo esto, gracias a tu poder creativo. En el amor, si estas buscando ser mamá, papá, esta semana puedes tener esa gran fortuna y tener grandes noticias. La relación en la que estes ahora, es una relación duradera y estable, sigue como vas y no la descuides. En la salud estarás lleno, llena, de vida, la vitalidad regresa a ti, te deja de preocupar una enfermedad del pasado y ahora solo te ocuparas de fortalecerte y no volver a recaer.

3. Ocho de Oros

3. Ocho de Oros: Gozarás de cada una de las cosas que tengas que hacer en el trabajo, más que un trabajo, esta semana lo sentirás como un placer, estar ahí, en la oficina, en el local, en la empresa, es apasionante, las alegrías y las satisfacciones que sientas estos días a través de tu profesión, hace mucho no las sentías, esto hará que recuperes la pasión por lo que haces, el gusto de levantarte para ir a trabajar regresará a ti. Estos días serás tan minucioso con cada una se las cosas que, mirarás detalles en los que nunca habías puesto atención, esto te puede abrir la mente a grandes ideas que pueden fructificar y darte un gran empuje profesional para el futuro. Te darás cuenta de qué vale o no la pena para seguir en tu vida, podrás hacer una depuración muy fuerte, pero muy consciente, de con qué quieres o de con quién quieres seguir y con qué o con quienes no; así que confía en tus corazonadas y has lo que tengas que hacer, agradece y suelta, sentirás que te quitas por fin un lastre. Es momento de dar el siguiente paso, necesitas prepararte aún más para poder seguir en ascenso en tu carrera, es momento de actualizarte y no quedarte atrás.