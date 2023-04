Ricardo Valiño, de ser desechado por los Xolos de Tijuana a clasificar a Venezuela al Mundial sub 17

El argentino Ricardo Valiño con una larga experiencia en el fútbol mexicano, logró clasificar a La Vinotinto sub 17 a su segunda Copa del Mundo. El estratega albiceleste llegaba con dudas por parte de la fanaticada debido a su fracaso reciente con los Xolos de Tijuana.

No era un reto sencillo el que tomó Valiño, debido a que la Selección de Venezuela sub 17 se encontraba sin entrenador desde noviembre hasta mediados de marzo cuando el argentino toma al equipo y con muy poco tiempo al mando logró la hazaña de llevarlos a la Copa del Mundo.

En el fútbol mexicano ha pasado por clubes como el Puebla, Club Celaya, Atlético Zacatepec, Morelia y recientemente por los Xolos de Tijuana, allí llegó en mayo de 2022 y esta temporada luego de cinco partidos con cuatro empates y una derrota, fue cesado y sustituido por Miguel Herrera.

💪SIN PALABRAS… el video lo dice todo.



➡️Escuchen con atención al técnico Ricardo Valiño#ALaVinotintoVoy pic.twitter.com/4lIFub6USk — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) April 20, 2023

El mexicano Marco Capetillo también forma parte del cuerpo técnico de La Vinotinto sub 17

Cabe acotar que en el cuerpo técnico de La Vinotinto de Valiño, se encuentra el mexicano y ex futbolista del América, Marco Capetillo, quien junto al argentino supieron inyectarse una gran personalidad al seleccionado venezolano.

Tanto Valiño como Capetillo repetían a los muchachos de La Vinotinto sub 17 que no eran menos que nadie, y que por el contrario sus capacidades no tienen límite. Fue así como Venezuela obtuvo su pase en la última fecha al derrotar a Paraguay con pizarra de 2-0.

Del fracaso a la gloria

La historia de Ricardo Valiño fue como una verdadera película de ficción, ya que del fracaso en Baja California, alcanzó la gloria mundialista con Venezuela. Cabe destacar nombres importantes como David Martínez y Mayken González, autores de los goles de la clasificación.

Queda esperar los rivales de Venezuela en el Mundial sub 17 y hasta donde llegará Ricardo Valiño con La Vinotinto, mientras que los Xolos de Tijuana siguen estancados en la Liga MX con un Miguel Herrera que no ha marcado la diferencia.

