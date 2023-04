Ignacio Ambriz pide disculpa tras empate de Toluca ante Bravos de Juárez en el Clausura 2023

El director técnico del Toluca, Ignacio Ambriz, ofreció disculpas a la afición de los Diablos Rojos por empatar en su último empate ante los Bravos de Juárez, motivo por el cual no fue capaz de conseguir su pase a Cuartos de Final del Clausura 2023 de la Liga MX.

Pese a no caer ante el equipo de Juárez, el cuadro de Toluca no sacó el mejor resultado, el cual estará obligado a obtener ante Necaxa, el próximo fin de semana, y así hacer el cierre de la Fase Regular del Clausura 2023 que hace vibrar a México.

“Cuando empieza el torneo te dijeran que estaríamos peleando los cuatro primeros no lo creerías, hoy lastimosamente no están saliendo las cosas como quisiéramos, cierto que seguimos manteniendo el cuarto lugar, qué más me hubiera gustado y pedirle disculpa a la afición por no poder asegurar por completo el cuarto lugar, tenemos que esperar un partido más complicado ante Necaxa y te vas con el sabor amargo de que estás en casa”, dijo el estratega en rueda de prensa.

En las acciones del compromiso, podemos ver como es que el portero Tiago Volpi, anotó el 1-0, llegando a seis tantos en la Liga MX, el tercero con los Diablos. Sin embargo, el empate llegó a los 68 minutos, cuando un gran pase al espacio de Alan Sonora llegó para que Diego Chávez, que había entrado al campo unos minutos antes, anotara el empate a un gol que configuró el marcador final entre los dos equipos.

Toluca está en la cuarta posición del Clausura, con 29 puntos en 16 Jornadas, uno más que su perseguidor inmediato, Pachuca. Por este motivo, deberá ganar para así quedarse en la cuarta posición, esa que le da un boleto directo a la siguiente ronda del torneo y así evitar el repechaje. El equipo de Ambriz jugará ante Necaxa, en la posición 17 con 14 unidades, en la última jornada del torneo azteca.

